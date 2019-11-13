Doçentlik belgeleri e-Devletten alınacak

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, "Dijitalleşen YÖK" mottosuyla son dönemlerde yükseköğretim alanında dijital ortamda birçok düzenlemelerin hayata geçirildiği ifade edildi.

Dijital sistem ve veri paylaşımı üzerine de çalışmalar yürütülerek birçok yeniliğe imza atıldığı belirtilen açıklamada, Online Tanıma ve Denklik Başvurusu, YÖK Atlas, YÖK Akademik, Üniversite e-Kayıt, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi, Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Mobil gibi hizmetlerin e-Devlet kapısı üzerinden yapılabildiği hatırlatıldı.

Üniversiteler arası Kurul (ÜAK) tarafından düzenlenen doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına yönelik YÖK'ün bir süre önce başlattığı çalışmaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, doçent unvanı alan veya almaya hak kazanan adayların "https://www.turkiye.gov.tr"ne giriş yaparak belgelerini alabilecekleri kaydedildi.