24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7726
  • 6,3535
  • 270.907
  • 103831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Doçentlik belgeleri e-Devletten alınacak

Doçent unvanı alan veya almaya hak kazanan adaylar, doçentlik belgelerini e-Devlet kapısı üzerinden edinebilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, "Dijitalleşen YÖK" mottosuyla son dönemlerde yükseköğretim alanında dijital ortamda birçok düzenlemelerin hayata geçirildiği ifade edildi. 
 
Dijital sistem ve veri paylaşımı üzerine de çalışmalar yürütülerek birçok yeniliğe imza atıldığı belirtilen açıklamada, Online Tanıma ve Denklik Başvurusu, YÖK Atlas, YÖK Akademik, Üniversite e-Kayıt, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi, Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Mobil gibi hizmetlerin e-Devlet kapısı üzerinden yapılabildiği hatırlatıldı.
 
Üniversiteler arası Kurul (ÜAK) tarafından düzenlenen doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına yönelik YÖK'ün bir süre önce başlattığı çalışmaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, doçent unvanı alan veya almaya hak kazanan adayların "https://www.turkiye.gov.tr"ne giriş yaparak belgelerini alabilecekleri kaydedildi.

Başkan Erdoğan´ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Nusr-Et'te satış iddiası

Nusr-Et'te satış iddiası

DNA sonucu belli oldu: Yüzde 99.99 oranında...

DNA sonucu belli oldu: Yüzde 99.99 oranında...
 

POPÜLER HABERLER

Elektrikle Isıtmalı yatak bomba gibi patladı! İşte o anlar...

Elektrikle Isıtmalı yatak bomba gibi patladı! İşte o anlar...

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları

Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA