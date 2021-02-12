Doğa Koleji öğrencilerine sanal laboratuvarlarda deney imkanı

12 Şubat 2021 Cuma 16:52 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 16:57

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, dünyanın en gelişmiş sanal laboratuvarlarını VRLab Academy iş birliğiyle öğrencilerle buluşturuyor. 28 farklı ülkede kullanılan, öğrencilerin gerek evlerinden gerekse okullarından dünyanın en gelişmiş sanal laboratuvarlarına ulaşmalarını sağlayan VRLab Academy eğitim platformunun medya lansmanı, Doğa Koleji Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti.

Lansman, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ve VRLab Academy CEO'su Gürcan Demirci'nin katılımlarıyla gerçekleşti.

"İTÜ'NÜN 248 YILLIK BİRİKİMİ, DOĞA KOLEJİ ÜZERİNDEN ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR"

Açılış konuşmasını İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca yaptı. Karaca, "Türkiye'de hibrit eğitim sistemine hızla adapte olduk. İTÜ'nün 248 yıllık birikimi, bilimsel vizyonu, okul öncesi yaştan üniversite çağına kadar öğrencilere kılavuz oluyor. Pandemi sürecinin bütün dünyayı etkilediği süreçte, eğitimimizi zenginleştirecek tüm alanlara özenle yaklaştık. Çocuklarımız, yarına bilimin ışığıyla yürüyor. Bu iş birliği, İTÜ'nün, Vakfımızın, okullarımızın vizyonu için de değerlidir" dedi.

"EĞİTİMDE PANDEMİYE YENİLMEDİK"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, sözlerine, herkese sağlık dileyerek başladı. Lüle, şöyle konuştu: Pandeminin ilk gününden bu yana, önce sağlık ardından da kesintisiz eğitim için büyük mücadele verdik. Yatırım yaptık. Mesela, güvenli Fiber optik alt yapısına sahip olan tüm okullarımızda, band genişlikleri 10 ila 25 kat arttırıldı. Öğrencilerimizden önce öğretmenlerimizi eğittik. İçeriklerimiz gözden geçirildi, yenilendi, kitaplarımızın dijital uyumluluğu arttırıldı.

SADECE BU EĞİTİM/ÖĞRETİM DÖNEMİNDE:

Bunların tümü gerçekleşirken, İTÜ'nün 248 yıllık birikimi, organizasyonumuza güç verdi.

EĞİTİMİMİZ, SANAL DENEYLERLE ZENGİNLEŞTİ

Genel Müdür Lüle, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Uzaktan eğitimde çocuklarımız laboratuvarlarını kullanamadı ancak sanal laboratuvarlar aracılığıyla deney yapmaktan geri kalmalarını önledik. Öğrencilerimiz; gerek derslerde gerek evde, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde sanal deney uygulamalarını rahatlıkla yapabiliyorlar. Öğrencilerimize büyük destek sağlayacak deney ortamını hazırlayan VRLab Akademi'ye teşekkür ediyor, iş birliğimizin, çocuklarımıza ve ülkemizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum."

EĞİTİMDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER VAZGEÇİLMEZ UNSUR OLACAK

VRLab Academy CEO'su Gürcan Demirci, "Eğitimde dijital teknolojilerin, sadece pandemi sürecinde değil, pandemi dönemi sonrasında da vazgeçilmez bir unsur olacağını dikkate alıyoruz. Tüm öğrenim seviyelerine yönelik, bilimsel formüllerle çalışan ve kaydedilebilen veri imkanı sunuyoruz. Farklı kategori ve deney seçenekleri ile devamlı güncellenen platformumuzla birlikte öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi laboratuvar uygulamalarından; popüler bilim ve nükleer fizik laboratuvarlarına kadar farklı bilimsel kategorilerde laboratuvar deneyi yapma imkanı bulacaklar. VRLab Academy eğitim platformu, geleceğin eğitim metodolojilerini müfredatla uyumlu şekilde eğitmenlere ve öğrencilere sunuyor.

VRLab Academy CEO'su Gürcan Demirci tarafından; İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, Eğitim Danışmanı Özgür Kapan, Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan, Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken, Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Fatih Tüfekçi ve İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi Müdürü Hamza Yılmaz'a plaket verildi.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ:

2002 yılında kurulan ve eğitimin Türkiye'deki lideri olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; öğrencilerini hem akademik hem de sosyal alanda geliştiren çok yönlü eğitim modelleri ile, geleceğe tam donanımlı şekilde hazırlıyor. Sayısız bilimsel ve teknolojik ilerlemenin mimarı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ-1773) önderliğinde, Türkiye'nin önde gelen elektronik ve telekomünikasyon sanayii kuruluşlarının katkılarıyla 1989 yılında kurulan İTÜ ETA Vakfı çatısı altında, 247 yıllık birikimle, anaokulundan liseye ayrıcalıklı eğitim sunmaya devam ediyor.