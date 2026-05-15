Eğitim

Dünya Eğitim Forumu'nda Türkiye vizyonu! Bakan Tekin Londra'da kürsüye çıkacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Dünya Eğitim Forumu'na katılarak Türkiye'nin eğitim vizyonu ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki yeni uygulamaları uluslararası kamuoyuyla paylaşacak ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

15 Mayıs 2026 Cuma 14:06
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, 17-20 Mayıs'ta birçok ülkeden bakan, eğitimci ve uzmanı bir araya getirecek Dünya Eğitim Forumu'na katılmak üzere İngiltere'ye gidecek.

Dünyanın önde gelen eğitim buluşmalarından biri olan forumun 18 Mayıs'taki oturumunda konuşacak Tekin, Türkiye'nin eğitim vizyonunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirilen yeni uygulamaları uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Milli Eğitim Bakanlığının öne çıkan atılımlarının uluslararası platformda gündeme taşınacağı forum kapsamında düzenlenecek etkinliklere iştirak edecek Bakan Tekin, bazı ülkelerin eğitim bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan Tekin, Londra temasları kapsamında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BAOKK) kapsamında görevlendirilen okutman ve öğretmenlerle toplantı yapacak.

Bakan Tekin, İngiltere'de öğrenim gören Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) burslusu öğrencilerle de bir araya gelecek.

  • Bakan Yusuf Tekin
  • Dünya Eğitim Forumu
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

