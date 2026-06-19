Dünyanın zirvesindeki Türk fizikçiden köklerine vefa! ''Başarımın sırrı Türkiye'deki eğitimim''

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Ankara'da düzenlenen 3. Türkiye Mezun Ödülleri'nde "Bilimsel ve Akademik Çalışmalar" ödülüne layık görülen fizikçi Övgün, değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Övgün, lise eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde tamamladığını, 2010 yılında da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Fizik Bölümü'nden ikinci olarak mezun olduğunu dile getirdi.

Övgün, akademik eğitiminin temellerini "Genel Görelilik ve Kuantum Alan Teorisi" üzerine çalışarak oluşturduğunu söyledi.

Lise yıllarından itibaren bilim insanı olmak istediğini, bu nedenle de üniversite eğitimi için ana vatanı Türkiye'yi seçtiğini anlatan Övgün, Türkiye'de eğitim aldığı dönemde hiç yabancılık çekmediğini, kendisinin de Türk olmasından dolayı ortak kültürel değerleri daha iyi anlama fırsatı bulduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) akademisyen olarak görev yapan Övgün, Türkiye'de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilere, hedeflerinin peşinden gitmeleri ve istedikleri alanı seçmelerini önerdi.

Övgün, Türkiye'deki üniversite döneminden arkadaşlarıyla halen görüştüğünü söyleyerek, zaman zaman onların KKTC'ye geldiğini, bazen de kendisinin ziyaretlerine gittiğini anlattı.

Lisans eğitimini aldığı İzmir'in tam bir öğrenci şehri olduğunu vurgulayan Övgün, Türkiye dışında birçok ülkede bilimsel çalışmalar için bulunduğu dönemde Türkiye'deki üniversitelerin eğitim kalitesini mukayese etme imkanı bulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki eğitim gerçekten çok kaliteli, kaliteli hocalar var. Kampüs hayatı çok iyi. Yurt dışındaki üniversitelerde de bulundum, size çok açıklıkla söyleyebilirim ki Türkiye'deki eğitim onların çok ilerisinde ve onlardan kat kat daha iyi."



Övgün, Türkiye ve İzmir'i devamlı özlediğini dile getirerek, "Yabancı öğrenciler Türkiye'de kendilerini evlerinde hissedebilirler. O yönden hiçbir çekinceleri olmasın. Her türlü imkan Türkiye'de var. O yüzden öğrenci ailelerinin içi de rahat olsun." diye konuştu.

Türkiye'deki üniversite hayatının yabancı öğrenciler için mutluluk ve başarı anlamına geldiğini vurgulayan Övgün, Türk üniversitelerinin dışarıdan gelen öğrenciler için her zaman uygun ortamı sağladığını kaydetti.

Övgün, Türkiye'de aldığı eğitimin ve edindiği akademik çevrenin hem KKTC'deki hem de uluslararası alandaki başarılarına katkısı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de aldığım eğitim sayesinde bugün buralardayım." ifadesini kullandı.

- KKTC'NİN ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAKİ TEMSİLCİSİ

Uluslararası bilimsel çalışmalarda ülkesini temsil etmenin gurur verici olduğunu söyleyen Övgün, başta İngiltere, ABD, Kanada ve İsviçre olmak üzere birçok ülkedeki üniversitede bilimsel çalışmalara katıldı.

Övgün, Stanford Üniversitesi tarafından üst üste 6 kez dünyanın en iyi bilim insanları ve akademisyenleri listesinde en iyiler arasında yer aldı.



2019 yılında İngiltere'de akademik makalelerde en iyi fizik değerlendiricisi/hakemi seçilen Övgün, İngiltere Fizik Enstitüsü tarafından 2020 yılında "Klasik ve Kuantum Yerçekimi Üstün İncelemeci Ödülü"ne layık görüldü.

Fiziğin çeşitli dallarında yapılan değerlendirmelerde Övgün, Stanford Üniversitesi tarafından etkin olduğu yıllarda dünya genelinde ilk 100 bilim adamı arasına girme başarısı gösterdi.

DAÜ Öğretim Üyesi Övgün, Türkiye ve KKTC'deki akademi dünyasında başarılı bir fizikçi olarak gösteriliyor.