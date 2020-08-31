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Eğitim

DYK başvuruları uzatıldı mı? DYK ögrenci başvuru tarihleri

DYK öğrenci başvurularında sona gelindi. MEB tarafından öğrencilere eğitiminde destek olması amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurs programı uygulanıyor. EBA e-kurs üzerinden yapılan başvurularda öğretmenler için süre geçtiğimiz günlerde sona erdi. Öğrenciler ise kurs başvuruları Ağustos'un 30'una kadar yapabilecekti. MEB'in aldığı bir kararla DYK öğrenci başvuru tarihleri yeniden güncellendi. Peki DYK başvuruları uzatıldı mı? İşte DYK ögrenci başvuru tarihleri ile ilgili son bilgiler…

31 Ağustos 2020 Pazartesi  17:42 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:42
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Milli Eğitim Bakanlığı, her sene olduğu gibi bu sene de Destekleme ve Yetiştirme Kurs programı için başvuruları almaya başladı. 31 Ağustos 2020 tarihinde kurs sınıfları oluşturulacak ve dersler başlayacaktı fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu yeni bir kararla DYK öğrenci başvuru süresi uzatıldı. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler DYK başvuruları uzatıldı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB'in konu hakkında duyurusu ve DYK ögrenci başvuru tarihleri

MEB’in öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla verilen destek kurslarının öğretmen başvuruları tamamlandı. Öğrenci başvurusu ise devam ediyor. Ağustos'un 30'unda sona ermesi beklenen DYK başvuruları uzatıldı. Peki DYK başvuruları ne zamana kadar uzatıldı? İşte EBA giriş ile e Kurs DYK başvuru ekranı ve DYK ögrenci başvuru tarihleri...

DYK BAŞVURULARI UZATILDI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvuruları 4 Eylül 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.' denildi.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ (GÜNCELLENEN TARİHLER)

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 2 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 7 Eylül 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası üzerinden kabul edilen taleplerde Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması gerekiyor.

DYK DERSLERİ

Açılacak DYK kursları: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin başvuru ve ders tercih işlemleri 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında alınacak. DYK E kurs öğrenci başvuru sayfası üzerinden yapılan başvurular sonucunda 7 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan kurslar 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

MEBBİS DYK ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI

E KURS EBA DYK KURS BAŞVURU SAYFASI

DYK KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni eğitim sezonu ile birlikte 2020-2021 DYK süreci başladı. Öğrencilere okullarda verilen destekleme kursları hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler adına önemli bir yer ve avantaj sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) için bir takvim düzenlemektedir. MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ile yapılabiliyor.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir.

DYK öğrenci başvurusu yapmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-kurs.meb.gov.tr adresinden veya MEB EBA üzerinden DYK E kurs başvurusu yapabilir. DYK E kurs öğrenci başvuru sayfası üzerinden kabul edilen taleplerde Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması gerekiyor. Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kursa başvurabiliyor.

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