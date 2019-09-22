DYK kurs başvuruları sona eriyor. Öğrenci DYK başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecekler. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek. 5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat, 8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat, 12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecekler. DYK kursları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

DYK KURS BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için öğretmen başvuruları 14-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Öğrencilerin başvuruları ise 19 Eylül tarihinde başladı ve 23 Eylül tarihine kadar tamamlanacak.

ÖĞRENCİ DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıda yer alan E-Kurs başvuru linkine tıkladıktan sonra, sağ üstte bulunan öğrenci girişi butonuna basınız. Bu butona bastıktan sonra karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler, E-Okul öğrenci girişi, açık lise öğrenci girişi ve mezun öğrenci girişi şeklinde olacak. Buradan, size uygun olanı seçtikten sonra kayıt işleminize başlayabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

KURSLAR EN FAZLA KAÇ DERSTEN ALINACAK?

5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek.

5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat, 8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat, 12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecek.

SINIFLAR KAÇ KİŞİ OLACAK?

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.