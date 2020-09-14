14 Eylül 2020 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:14

MEB’in öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla verilen destek kurslarının başvuruları sona erdi ve kurslar 12. sınıf ve 8. sınıflar için yüz yüze eğitim şeklinde başladı. Diğer sınıflarda ise uzaktan eğitim olarak online yapılıyor. Peki DYK kurs ücretleri ödenecek mi? Kursları veren öğretmenler konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Buna göre; DYK ücretleri ne zaman yatar? İşte DYK ücretleriyle ilgili merak edilen detaylar..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." demişti. Bu nedenle 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilmiyor. Online olarak gerçekleştirilen derslerde öğrenciler daha verimli olabilmek için eğitim alıyor.

Öğrencilerin DYK için başvuru ve ders tercih işlemleri 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında alındı. DYK E kurs öğrenci başvuru sayfası üzerinden yapılan başvurular sonucunda 7 Eylül 2020 tarihinde başlayan kurslar 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

DYK ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Uzaktan eğitimle veya yüz yüze yapılan DYK'ların ücretleri bir sonraki ayın ilk haftası yatacak.

DYK ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATAR?

DYK ücretleri, her ayın 1'i ile 7'si arasında ek derslerle beraber yatar. Ek ders ücretleri de temelde memur maaş zammına bağlı olarak artmaktadır. Memur maaş zammına yapılan her türlü artıştan ek ders ücretleri de etkilenmektedir.

Ek ders görevini yapan görevlinin statüsü ve akademik kariyeri de ek ders ücretinin yansımasında önemli rol oynamaktadır. Etkileyen bir diğer faktör de ek ders ücretinin gerçekleştirildiği zaman dilimidir. Örneğin hafta içi ek ders ücreti ile hafta sonu ek ders ücreti birbirinden farklı miktarlarda olmaktadır. Gündüz ek ders ücreti ile gece ek ders ücreti hesaplamasında gündüz için 140 katsayı gece için 150 katsayısı uygulanmaktadır. Son dönemlerde nöbet görevi de ek ders ücreti kapsamına girmiş bulunmaktadır.

Bakanlık, Temmuz geçtiğimiz ayında maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,75 oranında artırdı.

2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri

Gündüz ek ders ücreti 18,22 TL

Gece ek ders ücreti 19,51 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 22,77 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 36,43 TL

Sözleşmeli Öğretmen 15,64 TL

DYK DERSLERİ

Açılan kurslar: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ (GÜNCELLENEN TARİHLER)

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 2 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 7 Eylül 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası üzerinden kabul edilen taleplerde Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması gerekiyor.