Karne günü karne almak için okula gitmek yerine e-okul üzerinden e-karne almak isteyen öğrenciler e-okul giriş Veli Bilgilendirme Sistemi'ne akın ediyor. Okulların kapandığı gün öğrenciler e-okul girişi yaparak e-karne belgelerini alabilecekler. e-okul giriş üzerinden; Devamsızlık, not ortalaması, sınav sonuçları ve takdir-teşekkür belgeleri de görüntülenebiliyor. Peki e-karne notları nasıl bakılır? e-okul giriş karne sorgulama 2022

E-KARNE NOTLARI NASIL BAKILIR?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste ekranın sağında "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan yere tıklayın. (Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.)

İkinci aşamada istenen öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri girilir ve sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

Öğrenciler, e-Okul sisteminde yer alan "e-Karne" sekmesinden karne, takdir ve teşekkür belgelerine ulaşabilecekler.

E-OKUL GİRİŞ KARNE SORGULAMA 2022 İÇİN TIKLAYINIZ!

e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayarak karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öte yandan anaokulu ve 1. sınıflar ise 5-9 Eylül'de okula uyum haftasına başlayacak.