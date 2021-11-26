e-Kurs DYK başvurusu nasıl yapılır? E-Kurs MEB öğrenci girişi DYK başvurusu

26 Kasım 2021 Cuma 15:28 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 15:28

DYK kurs başvuruları başladı. DYK e kurs aracılığı ile 6. ve 10. sınıf öğrencileri ücretsiz eğitim görebilecek. e-Kurs DYK başvurusu 3 gün boyunca sürecek olup, başvurular için son gün 29 Kasım olacak. e-kurs başvurularının bittiği tarihte DYK kursları başlayacak. Peki e-Kurs DYK başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB e-okul öğrenci girişi DYK başvuru sayfası

e-KURS DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

DYK öğretmen başvuruları Kasım'ın 23-25 tarihleri arasında yapıldı. Öğrenci başvuruları ise 26 Kasım'da başladı.

DYK kurs başvurusu, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapabilir.

DYK E-KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DYK kurs sınıflarının oluşturulması 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

KURSLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6 ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kursları, 29 Kasım'da başlayacak. Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.

Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek.

DYK KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

*Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

*Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir.

* Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

* Resmi örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

* Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

* Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün Kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

* Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.