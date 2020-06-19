E okul ilkokul karne notları nasıl sorgulanır? E okul MEB karne notları öğrenme sayfası

19 Haziran 2020 Cuma 10:21 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:21

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e Okul üzerinden erişime açıldı. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri için dönemin son günleri yaşanırken gelen son dakika açıklaması ile karnelerin elektronik ortam üzerinden verileceği bildirildi. Buna göre; e okul ilkokul karne notları nasıl sorgulanır? E okul MEB karne notları örenme sayfası

Karne sorgulama ekranı araştırılıyor. Karne notu sorgulama işlemi e-okul üzerinden yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak karne notlarını ve sınav başvuru işlemlerini yapmak için sayfamızdaki linki kullanabilirsiniz. İşte, e okul girişi ile karne notu görüntüleme ve e okul ortalama sonucu sorgulama ekranı ve detaylar..

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği karne ve diplomalarla ilgili açıklama yapmıştı. Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtilmişti. Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyurulmuştu. Liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek, diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı gerçekleşecek.

E OKUL İLKOKUL KARNE NOTLARI NASIL SORGULANIR?

e Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında; Devamsızlık sorgulama, Yazılı sonuçları, Sözlü sonuçları, Karne notları, Haftalık ders programları ve sınav başvuru işlemleri yapılabilmektedir.

Öğrenci ve veliler E Okul Veli Bilgilendirme sistemi VBS ile eğitimleri ile ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşabiliyor. E-Okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

2020 karne notları MEB e okul girişi karne görüntüleme ekranı olan e-okul.meb.gov.tr üzerinden sorgulanacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açıldı, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek, diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı gerçekleşecek. Yoğunluk oluşmaması için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci sayısı dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.