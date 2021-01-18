E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notu hesaplama: E okul karne notları 2021

18 Ocak 2021 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:26

Karne alacak olan öğrenciler için heyecanlı süreç balşadı. Karne notlarını hesaplamak isteyen öğrenciler, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ders notu ve ders saatini girerek nasıl bir karne alacaklarını öğrenebiliyorlar. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not bilgisinin yanısıra; sınav tarihleri, haftalık ders programı ve devamsızlık gibi bilgileri de görüntülemek mümkün. Peki E okul karne notları 2021 nasıl hesaplanır? E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi ile karne notu hesaplama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karne notları için ortalama hesaplama yapmak isteyen ve bununlar birlikte takdir teşekkür hesaplama işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler, E okul karne notları 2021 nasıl hesaplanır? sorusuna yanıt arıypr. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne notu hesaplamak için haberimizdeki E-Okul karne notu hesaplama ekranına ulaşabilirsiniz.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ İLE KARNE NOTU HESAPLAMA

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı ve devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL KARNE NOTLARI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkanı buluyor.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL HESAPLANIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Ne oluyor?" programına katılarak, gazeteciler Hakan Çelik ve Göksu Öngören Özgür'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair yöneltilen soruya, "Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı. İlke olarak, okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bütün dünyadaki ülkelere baktığımızda başka ülkeler ne kadar açık tuttu? Benzer salgın süreci olan ülkeler dahil. Biz ne kadar açık tuttuk? Bir karşılaştırma yaptığımızda biz aslında çok kontrollü gittik. Bizim okullarımızın açık olma süreci, çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var." yanıtını verdi.

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Öğretmen ve öğrencilerin sağlığını riske atmadan bir tablo ortaya koyduklarını dile getiren Selçuk, eğitimin nerede başlayacağı nerede duracağına dair kararları alacaklarını söyledi.

Selçuk, 15 Şubat'la alakalı olarak hangi sınıfların ne şekilde açılacağına dair söz konusu tarihten 2 hafta önce net bir tablonun karşılarına çıkacağını kaydetti.