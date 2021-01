E okul karne notları nasıl öğrenilir? E okul karne notları 2021 giriş yap!

21 Ocak 2021 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:09

Öğretmenlerin puanlama işlemi bitmesiyle notlar sisteme girilecek. E okul karne notları 2021 giriş yaparak ortalama ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Öğrencilerin yanı sıra, veliler de VBS E okul karne notları 2021 girişi yaparak devamsızlık, ders programı gibi bilgileri öğrenebiliyor. Öğrenciler, bu cuma sisteme yüklenecek olan karneler için ortalama hesaplaması yapıyor. Peki E okul karne notları nasıl öğrenilir? İşte E okul karne notları 2021 giriş yapma ekranı.

Bilindiği gibi, bu sene karneler elektronik ortamda verilecek. Bu kapsamda E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dijital karneler, bu dönem E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilere dağıtılacak. Okullarda karne döneminin gelmesiyle beraber öğrenciler, Veli Bilgilendirme Sistemi VBS e okul karne notları 2021 giriş sayfasına yoğun ilgi gösteriyor. Haberimizin devamından, E Okul karne notları öğrenme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Peki E okul karne notları nasıl öğrenilir? İşte adım adım karne notu öğrenme işlemi.

E OKUL KARNE NOTLARI 2021 GİRİŞ YAP!

1- E-okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapmak isteyenler e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden veya aşağıda bulunan adres üzerinden giriş işleminin ilk adımını tamamlayabilir.

2- Karşınıza gelen ekranda sisteme giriş yapılabilmesi için iki seçenek bulunuyor. “ e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” öğretmenler ve idarecilerin giriş seçeneğidir. Öğrenciler ve aileleri sağ tarafta bulunan “ Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş” bölümünü işaretleyerek sonraki adıma geçebilir.

3- Karne notu, sınav notu, devamsızlık ve öğrenciye ait diğer bilgilerin öğrenilebilmesi için karşınızda açılan ekranda “ Resimdeki Rakamlar”, “ Öğrenci T.C kimlik numarası” ve Öğrenci okul numarası bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

4- Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla VBS Güvenlik Kontrolü bölümünde öğrenciye ait sorular sormaktadır. Örneğin “ Öğrencinin Doğum Yılı Nedir?”, Öğrencinin Doğum Günü Hangisidir, gibi bu soruları ve öğrencinin resmini doğru işaretleyerek e-Okul VBS’ye girebilirsiniz.

5- Veli Bilgilendirme Sistemine eriştikten sonra sol bölümde bulunan menüden öğrenciye ait karne bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte e-Okul ile görüntüleyebileceğiniz diğer önemli bilgiler;

- Sınav Bilgileri

- Devamsızlık Bilgisi

-Not Bilgisi

-Haftalık Ders Programı

-Sınav ve Proje/Ödev tarihleri

-Burs Ödeme Bilgileri

-Aldığı Belgeler

-Yıl Sonu Notları

-Sorumluluk/Ortalama Yükseltme Puanları

-Nakil Durumu

-Şube Yazılı Ortalamaları

E-OKUL KARNE NOTLARI ÖĞRENME,TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.