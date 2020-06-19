E Okul karne notları sorgulama! E Okul VBS karne notları (E-okul giriş sayfası)

19 Haziran 2020 Cuma 15:29 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 15:29

MEB'den yapılan açıklamada E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı üzerinden ilkokul, ortaokul, lise karnelerinin erişime açıldığı belirtildi. Corona virüsü salgınına tedbir olarak okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler bu yıl çevrimiçi olarak karnelerini görüntülemeye başladı. E Okul VBS karne notlarını öğrenmek için öğrenci giriş sisteminde ise yoğunlar oluştu. Karne notlarını görüntülemek isteyen öğrenciler E-okul giriş sayfasını yoğun olarak ziyaret ediyor. İşte VBS ile E Okul karne notları sorgulama sayfası!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veliler ve öğrencilerin işini kolaylaştırmak için hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile birçok işlem kolayca gerçekleştirilebiliyor. E Okul VBS karne notlarına (E-okul giriş sayfası) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Okullarda 2. dönemin sona ermesiyle birlikte e Okul VBS giriş ekranında da yoğunluk yaşanmaya başlandı. E-okul da öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, haftalık ders programı gibi birçok işlem yapılabiliyor. E-okul giriş sayfası ve E-okul sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

E OKUL VBS KARNE NOTLARI SORGULAMA SAYFASI

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne sorgulama işlemi devam ediyor. Dün gece saatlerinde erişime açılan karneler öğrencilerde de merak oluşturdu. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak TC kimlik numarası ve okul numarasını yazıp E Okul'a giriş yapabilirsiniz.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.