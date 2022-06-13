e-okul öğrenci girişi karne nasıl bakılır? e-okul giriş karne notları 2022

e-okul öğrenci girişi karne nasıl bakılır? Okulların kapanmasına günler kala yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Öğretmenlerin Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not girişi devam ediyor. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve okul numaraları ile E Okul sistemine giriş yaparak karne notlarını öğrenebilecekler. e-okul giriş karne notları 2022 bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-OKUL GIRIŞ KARNE NOTLARI 2022 İÇIN TIKLAYINIZ

e-okul üzerinden devamsızlık durumu, yazılı ve sözlü notları gibi öğrenci bilgileri görüntülenebiliyor.



e-okul öğrenci girişi üzerinden öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul not girişinin ise karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL ÖĞRENCI GIRIŞI KARNE NASIL BAKILIR?

e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayarak karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, velilerin çocuklarının ders başarılarını, sonuçlarını takip edebileceği bilgilendirme yazılımıdır. Online site üzerinden öğrenci bilgilerine ulaşımı sağlar. Veliler tarafından sıklıkla kullanılan bu sistem ile eğitim bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

E-Okul veli bilgilendirme sistemine girdiğinizde karşınıza çıkacak sayfada, ilk olarak resimde verilen sayıları doğru bir şekilde kodlayınız.

Sonra öğrencinin T.C. kimlik numarasını giriniz.

Son olarak da öğrencinin okul numarasını girdikten sonra tamam butonuna tıklayınız.

Daha sonra karşınıza çıkan sayfadan öğrenci fotoğrafı ile birlikte bazı kimlik bilgilerine girerek veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilirsiniz.

E-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra öğrencinin okulla ilgili durum bilgilerini, okul ve öğrenci ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

E-Okul ile öğrencilerin; Devamsızlık bilgileri, Yazılı notları, Aldığı belgeler, Yılsonu notları, Haftalık ders programı, Nakil durumu, Sınav Tarihleri, Sınav başvuru sonuçları, başarı ortalaması, E-karne, Sınav bilgileri, Sınıf bilgileri gibi birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.