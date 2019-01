E Okul VBS giriş ekranı ile karne notu 2019 Takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır

E Okul VBS giriş ekranı ile karne notu nasıl öğrenilir? 2019 Takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? E Okul giriş 1.dönem 2.yazılı sınav sonuçları ve sözlü sonuçları sorgulama nasıl öğrenilir? E-Okul VBS giriş ile sınav sonuçları devamsızlık bilgileri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorularına ilişkin araştırmalar sürüyor. 2018-2019 eğitim sezonunun 15 tatile girmesine çok kısa bir süre kaldı. Sömestr tatili olarak da adlandırılan yarıyıl tatili öncesi yoğun ders ve sınav temposu içinde olan öğrenciler, okullarında katılım sağladıkları sınavların sonuçlarını e-Okul'dan sorgulayabilir. Bu sistem, 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı sağlıyor. Öğrenciler sınav sonuçlarına e-okul sistemi üzerinden bakabilecekler. e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. E okul VBS giriş ekranına ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı E Okul VBS giriş ekranı takdir teşekkür notu hesaplama işlemi son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul sistemine nasıl giriş yapıldığını ve kullanım alanlarını halen bilmeyen vatandaşlar, bu hizmetten yararlanmak için e-Okul sistemi hakkında araştırma yapıyor. MEB'in öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.

Eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

2018 - 2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemin bitmesine çok az bir zaman kala MEB e-okul sistemi üzerinden 2. yazılı sınav sonuçları ve sözlü sonuçları açıklanmaya başladı. Taktir ve teşekkür belgesi almak için yoğun bir şekilde sayfaya giriş yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne puanını hesaplıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı E Okul giriş sayfası aracılığı ile 2.yazılı sınav sonuçları açıklandı. 15 tatile kısa bir süre kala karne puanını etkileyen sözlü ve quizle notlarıda belli olmaya başladı. 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi içinde e-okul sayfasına erişmek isteyen ve devamsızlık durumu taktir teşekkür alma notunu öğrenmek isteyen öğrenciler için hazırladığımız haberden kolaylıkla erişim sağlayabilirler.



E Okul Giriş Sayfasına Erişmek için tıklayınız



Yukarıda bulunan bağlantıya tıkladıktan sonra MEB'in resmi sitesi olan e-okul'a girerek 2018 birinci dönem 2. sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Sonuçların açıklanması öğretmen ve okul ders durumuna göre değişilik gösterdiğini unutmayın. Erişim ekranına geldikten sonra "Resimdeki Rakamlar, Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını" doğru bir şekilde girdiğinize emin olan. Gelen sayfada "Not Görüntüleme" sekmesine tıklayarak bu dönemin yazılı, sözlü, quiz ve devamsızlık durumunu hemen öğrenebilirsiniz.



KARNE PUANI - TAKTİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?



Karne notunu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını almanız gerekmektedir. Bunun için ilk sınavınız ile ikinci sınavınızı toplayıp iki bölmeniz gerekecektir. Çıkan sonuç ise o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır.



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;



Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;



a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,



b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,



c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.



Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.



15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?



2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI



Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.



E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.



Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.





E-OKUL'DAN YAPILAN SORGULAMALAR



Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL VBS ERİŞİMİ SORUNSUZCA NASIL SAĞLANIR?



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş esnasında yaşanan sıkıntılar, öğrenci ve velilerin sisteme erişememesi ile sonuçlanmaktadır. Sistemin yoğunluğu nedeniyle dönem dönem erişim problemi yaşanan E-Okul VBS ekranına mobil uygulamalar ile kolayca giriş yapılabilmektedir.



Haberimizin aşağı bölümlerinde detaylı olarak bilgilendirmesini yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul mobil uygulamasını akıllı telefonunuza kurarak, sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.



Önemli Not: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi uygulamanın haricinde geliştirilen uygulamalar, hem telefonunuza zarar verebilir hem de kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle sonuçlanabilir.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI



Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;



"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."



MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM



Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.







E-OKUL GİRİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?



Karne notu ve not ortalaması görüntüleme ekranı, karneler dağıtılmadan önce öğrenciler tarafından kontrol edilebilecek.



Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.



Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.



Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.



Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.



e OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



E-Okul sistemi, 2007 yılında geliştirilmiş ve hizmete açılmış olan, okul idarelerinin, öğretmenlerin ve öğrenci ile velilerin ayrı ayrı girebilme şansı olan web tabanlı bir yazılımdır. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hem velileri öğrencilerin başarı durumunu takip edebilmesini daha da kolaylaştırmış, hem de birçok işlemden doğabilecek olan zaman kayıplarının büyük ölçüde önüne geçmiştir.







E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.



E OKUL ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?



2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete açılan e-okul veli bilgilendirme sistemi, ilk hizmet veriş yıllarında birçok kötü geri dönüşle karşılaşmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu eksikliklerin üzerinde durması ve E-Okul sistemini sürekli geliştirmeye çalışması sayesinde bugün hem veliler ve öğrenciler arasında çok popüler, hem de iyice gelişmeye devam ediyor.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin velilere ve öğrencilere erişimini sağladığı bilgiler sayesinde, artık velilerin öğrencilerin durumu hakkında bilgi almak ve durum değerlendirmesi yapmak, plan program hazırlamak için veli toplantılarını beklesine gerek kalmadı. Veli, öğrenci ve öğretmenler arasındaki iletişim kuvvetlendi, bu da öğrencilerin genel durumuna yansıdı.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, veliler ve öğrenciler öğrencinin kaydının silinmesi veya alınması, öğrencinin başka okula nakli gibi bilgileri dahi sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca, okul idaresi yönetimleri öğrencilerin başarı grafiklerini ve davranış durumlarını görüntüleyip, çeşitli uyarılarda bulunabiliyorlar. Ayrıca, bütün derslerin yazılı ve sözlü sınav tarihleri ve sınav notları, yıl sonu başarı puanları, şube puan ortalamaları, sürekli güncel bir şekilde takip edilen devamsızlık durumu, davranış notları E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilir.