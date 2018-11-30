e Okul VBS giriş öğrenci not sorgula Mebbis giriş E Okul öğrenci devamsızlık öğrenme sayfası e-okul.meb.gov.tr

e Okul VBS giriş öğrenci not sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Mebbis giriş E Okul öğrenci devamsızlık öğrenme sayfasına giriş nasıl yapılır? Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E Okul sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? soruların yanıtları haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in internet üzerinden eğitim sistemi olan e-Okul VBS giriş üzerinden öğrenciler ve velileri 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin birinci sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 15 tatil ne zaman başlıyor sorusunun cevabını açıkladı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile 2018-2019 eğitim öğretim döneminin birinci sınav sonuçları e-Okul giriş üzerinden öğrenilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncellediği yeni sistem üzerinden öğrenciler ve veliler anbean okuldaki son durumu yakından takip edebiliyor. Devamsızlık bilgisinin yanı sıra okuldaki tüm işlemler sistemde yer alıyor. 2018 2019 eğitim öğretim yılında milyonlarca okuyan öğrenciler yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte E Okul üzerinden girmiş oldukları sınavların notlarını ve devamsızlık bilgilerini araştırmaya başlarlarlar. Bizlerde E Okul Veli bilgilendirme işlemi üzerinden yapılacak işlemler ile ilgili merak edilenler star.com.tr haber sitemizde.

Öğrenci ve velilerin güncel sınav, not bilgisi ve devamsızlık durumunu takip edebildiği e-Okul sistemi, son günlerde yoğun şekilde sorgulanan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. MEB bünyesindeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sistemine giriş ve çeşitli işlemler yapmak ise oldukça pratik. MEB'e bağlı faaliyet gösteren okullarda yazılı sınavlar yapılmaya devam ediyor. Öğrenciler ve velileri ise sınav tarihleri, not bilgisi ve devamsızlık durumu gibi sorgulamaları nasıl yapabileceğini araştırıyor.

EOKUL SİSTEMİNE GİRİŞ ARTIK MEBBİS ÜZERİNDEN YAPILACAK

e Okul VBS sistemine artık MEBBİS üzerinden giriş yapılacak. Bir süredir öğrencilerin notlarını öğrenmek ve okul ile ilgili birçok işlemlerini yapabildikleri E-okul sistemine giriş yöntemi değişti. Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, https://mebbis.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanacak. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek. Çalışma ile “2023 Eğitim Vizyonu”nda, mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilmesi hedefi doğrultusundaki ilk adım atılmış oldu.

Devamsızlık kaç gün?



Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

E-OKUL’DA YENİ SİSTEM



e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

E Okul giriş veli bilgilendirme devamsızlık not sorgula E Okul öğrenci giriş sınav sonucu öğrenme işlemleri ile ilgili detayları bu haberimizde bulablirsiniz. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde öğrenciler kayıt olduğu günden mezuniyetine kadar eğitim hayatı ile ilgili tüm bilgilere bu adrestem ulaşım sağlıyor. Sınav sonuçları, sözlü notları, haftalık ders programı, karne notları bunlardan sadece bazıları.



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E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.



E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.



Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL’DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?



Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine Giriş Nasıl Yapılır?



E-Okul veli bilgilendirme sisteminden yararlanmak için yapılması gerekenler; Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-okul uygulamasına giriş yapınız. Daha sonra yönlendirildiğiniz ilgili sayfada üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan ilgili alanları doldurunuz. Bu bölümde izlemeniz gereken adımlar ise sırası ile şu şekilde gerçekleşir;

Resimdeki verilen rakamların en üstteki gösterilen kutucuğa yazılması

Bilgi sahibi olmak istediğiniz öğrencinin 11 haneli TC kimlik numarasının ok işareti ile gösterilen yere yazılması

Yine aynı öğrencinin okul numarasının gösterilen yazılması

Bu bilgileri doğru şekilde tamamladığınız takdirde görünen tamam butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



Günlük işlerimizden dolayı bazı resmi işlemlerimizi ve resmi görüşmelerimizi aksatabilmekteyiz. Bu aksamanın sebebi ise gerek iş temposu olsun gerek resmi kurumların resmi mesai saatleri içerisinde çalışması olsun bunlar olmaktadır. ve artık teknolojik bir çağda yaşamaktayız. ve yapılan buluşların bir çoğu hayatımızı kolaylaştırabilmemiz adına yapılan çalışmaların sonucudur. Artık hizmet alanında verilen hizmetlerin birçoğu da bu çağa uyumlu olarak teknolojik aletler aracılığı ile sağlanmaktadır. devletin bazı birimleri bu siz değerli vatandaşlarına verecekleri hizmetleri online olarak sizlerin sunumuna hazırlamıştır. Kullanımı oldukça kolay sistemlerden ibaret olup aynı zamanda vatandaştan ücret almayan sistemlerdir.

E-OKUL TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA



İlköğretimden liseye tüm öğrencilerin dönem sonu telaşlarından bir tanesi de acaba bu dönem takdir veya teşekkür alacak mıyım sorusudur. Hatta öyle bir duruma gelir ki en çok konuşulan konu takdir ve teşekkürlerin hesaplanması olur.



4. sınıftan 12.sınıfa kadar süren eğitim başarısının belgelendirilmesi belli bir puan sistemine göre belirlenmektedir. Tüm bir dönem boyunca aldığı sınav notlarının ortalaması üzerinden hesaplama işlemi yapılan takdir/teşekkür heyecanı öğrenciler için olmazsa olmaz bir süreçtir.



Eğer öğrenci notlarını bilmiyor veya takip edemediyse ilk olarak E-Okul sistemine T.C. Kimlik Numarası ve Okul Numarasıyla girmelidir. Tüm bir dönem boyunca aldığı derslerin sınav sonuçlarına erişme imkânı sunan bu sistem, takdir/teşekkür hesaplaması yapmak isteyenler için birincil ve resmi bir veri kaynağı durumundadır. Peki, tekdir/teşekkür hesaplamasında hangi puan aralıkları ne anlama geliyor şimdi onlara bakalım;



? 85,00 – 100 puan arası pekiyi,

? 70,00 – 84,99 puan arası iyi,

? 60,00 – 69,99 puan arası orta,

? 50,00 – 59,99 puan arası geçer,

? 0 – 49,99 puan arası geçmez olarak kabul edilir.