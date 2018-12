e Okul VBS giriş sınav sonuçları MEB EOkul öğrenci girişi devamsızlık bilgileri sorgula e-okul.meb.gov.tr

e Okul VBS giriş sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? MEB EOkul öğrenci girişi devamsızlık bilgileri sorgula ması nasıl yapılıyor? soruların yanıtları merak konusu olurken, okulun kapanmasına yakın zamanlarda e-okul.meb.gov.tr resmi internet sayfasına girişler artış gösterdi. Bizlerde e okul vbs sistemine giriş ve sınav sonuçları devamsızlık bilgileri ile ilgili merak edilen detayları bu haberimizde derledik. E-okul veli bilgilendirme-yönetim bilgi sistemi kullanımı oldukça kolay olan bir sistem olmakla beraber öğrencilerin velilerin ve öğretmenlerin de aktif olarak kullandığı online hizmettir. E-okul sistemi sayesinde öğrenciler güncel devamsızlık durumlarını öğrenebiliyor. Veliler de E-okul sistemine öğrenci girişi yaparak tüm okul bilgilerine erişim sağlıyor. E-Okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemi öğrencilerin ve de öğretmenlerin kullandığı bir sistemdir. Bu e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemi öğrencilerin tüm okul bilgilerini içerisinde barındırır. Dolayısıyla bu nedenle e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemini pek çok kişi tarafından kullanıma sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı E Okul VBS veli bilgilendirme sistemi son dakika öğrenci sınav sonuçları devamsızlık bilgileri ile ilgili detaylar star.com.tr haber sitemizde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

E-OKUL’DA NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.





Kullanımı ve girişi oldukça kolay olan e-okul üzerinden öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için ilk yapmanız gereken, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme girmeniz. Bilgisayar üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlarda da mobil olarak kullanılabiliyor.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?



E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.



E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR



E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.



E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;



Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.



Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.



Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız.

2018 2019 eğitim öğretim yılı devam ediyor. Ülkemizde eğitim alanında yapılan pek çok gelişme vardır. Bu gelişmelerin her biri de öğrencilerin daha iyi şartlar altında eğitim alabilmeleri içindir. Hem okulda alınan eğitimin daha iyi şekilde alınması hem de öğretmenlerin daha iyi koşullar altında hizmet vermesi için bu sağlanan imkânların önemi büyüktür. Gerçekleştirilen çalışmalardan sonra artık eğitimde kalite ilkesi benimsenmiştir. İleri teknolojik donanımlarla beslenen sistemler üzerinden vatandaşlar hızlı bir şekilde artık çocuklarının eğitim durumlarını birebir online şekilde takip edebileceklerdir. Bu takip aynı zamanda oldukça önemlidir.

Veliler öğrencisinin bulunduğu kullara her zaman gidememektedir. Özellik ile çalışan ebeveynler bu fırsatı her zaman yakalayamamaktadırlar. Velisi bulunduğu öğrenciye dair bilgi almak için ve ilgilenmek için gittikleri okulda bir çok öğretmenle görüşme yapması gerekmektedir. Ancak okul nüfusunun fazla olması öğretmenlerin öğrenciye ait bilgileri her zaman akında tutmaları mümkün olmayabilir. Ve kulun resmi mesai saatleri içerisinde eğitim verildiğini düşünürsek bu saatler dışında öğretmenler ile görüşmeleri mümkün olmayacaktır.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu E-okul Veli Bilgilendirme-Yönetim Bilgi Sistemi ve sürekli olarak geliştirdiği bu sistem sayesinde artık veliler öğrencisine dair bilgilere anında ulaşabilecek ve buradan takip edebileceklerdir. Bu sistem sadece velilerin kullandığı bir sistem değildi. Bu sistemi en az veliler kadar öğrenciler ve öğretmenler de kullanmaktadır. Kendilerine dair en güncel bilgilere de E-okul Veli Bilgilendirme-Yönetim Bilgi Sistemi sayesinde ulaşabileceklerdir.

Öğretmenler ise ya da okul yönetimi de bu sistemi kullanarak öğrenciye dair bilgileri bu sisteme girerek kayıt altında tutmaktadır ve bu bilgileri de veliler ile online bir şekilde paylaşmaktadır. Bu bilgilerin doğruluğundan ise şüpheniz olmasın çünkü bu sistemdeki bilgileri değiştirmek için okul yönetiminden olmanız gerekmektedir. Öğrencilere ait bu bilgileri ilkokuldan tutunda liseden mezun oluncaya dek kayıt altında tutan E-okul Veli Bilgilendirme-Yönetim Bilgi Sistemi oldukça kullanışlı ve pratik bir sistem haline geliştirilerek herkesin kullanımda sıkıntı çekmemesini sağlamışlardır.

E-okul Veli Bilgilendirme-Yönetim Bilgi Sisteminde ise sadece not bilgileri değil aynı zamanda velisi bulunduğunuz öğrencinin hangi günler devamsızlık yaptığını da sizler ile paylaşmaktadır. Hangi günler izinli olup olmadığını ya da özürsüz devamsızlıklarını buradan görüp takip ederek öğrenciniz ile yakından ilgilenebilirsiniz. Öğrenciler de not sisteminden yararlanarak en güncel notlarını öğretmenlerine sormaya gerek duymadan bu sistem sayesinde ulaşmaktadır. aynı zamanda eğitim gördüğü okul sisteminin girmiş olduğu okuduğu kitap sayısı da bu sistemde siz veliler ile paylaşılmaktadır. Bu sistem sayesinden milyonlarca veli öğrenci hakkında sadece bir kaç tık sayesinde bilgi edinebilmesi mümkün hale gelmiştir. E-okul Veli Bilgilendirme-Yönetim Bilgi Sistemi n de öğrencinin eğitim gördüğü okula dair önemli olan duyurular da paylaşılmaktadır. Bu sisteme girmek için ise ayrıca bir şifreye gerek duymayacaksınız.

E-okul Veli Bilgilendirme-Yönetim Bilgi Sistemi erişim sağlamak için herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan yaralanabilirsiniz. İnternet bağlantısı olan bu cihazlar resmi e-okul sistemine giriniz. Daha sonra karşınıza açılacak olan sayfada öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarasını uygun boşluklara yazın ve sonrasında güvenlik kodunu da girin ve son olarak giriş butonuna tıklayın. E-okul Veli Bilgilendirme-Yönetim Bilgi Sistemi bu şekilde erişim sağlayabilir öğrenciye dair tüm bilgilere anında ulaşabilmeniz mümkündür.

Gerçekleştirilen pek çok gelişmelerden sonra artık öğrencilerin yapacak oldukları bu ilerleme sonucunda bizler hızlı bir şekilde bu sistemleri kullanmaya başlamışızdır. Uzun yıllardır hizmet veren en geniş okul bilgileri içerisinde barındıran sistem ise e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemidir. Bu sistem öğrencinin okullarda olan başarı durumun en genel online karne belgesidir. Zaten artık karne dönemlerinde bu e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemi üzerinden çıkarılan belgeler öğrencilere verilir. Eski zamanlarda böyle bir durum mümkün bile olamazken şuanda günümüzde bu tip işlemler yapılabilir. Öğrenciler karne niteliği taşıyan bu sistemleri rahatlıkla kullanabilirler.



Herkesin dilinden düşmediği e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemini hem öğrenciye hem velilere hem de öğretmenlere hizmet vermektedir. Sık kullanımı sonucunda oluşan bu aktiflik her öğrencinin okulda almış olduğu notları barındırır. Bu notlar sayesinde öğrencilerin başarı durumu ölçülür. Artık bu ölçümden anne babalarında haberi kısa sürede olmaktadır. Kısa bir süre öncesine kadar e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemini kullanmayan anne babalar son zamanlarda kendi iş yoğunluklarında bu e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemini kullanmaya başlamışlardır. Sadece internet erişiminin sağlanması koşulunda bu gibi işlemleri gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Çünkü anne babalar da artık hızlı bir şekilde bu gibi sistemleri kullanmaya başlamıştır.

Okula giderek çocuklarının eğitim durumları hakkında bilgi alamamaları sonucunda verilen bu çalışmaları kullanarak kısa bir süre içerisinde yapılan bu hizmetten kolay bir şekilde yararlanabilirler. Üstelik yapılan bu e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sistemi işlemine giriş oldukça basittir. Öğrencilerin temel bilgileri ile bu sisteme giriş yapılmaktadır. Yani anne babalar internetten arama motoruna önce e-okul veli bilgilendirme yönetim bilgi sisteminin adını yazıp sonrasında karşılarına açılan sayfadan gerekli olan kimlik bilgileri ve de okul bilgilerini düzgün şekillerde yazmaları gerekir. Sonrasında da artık daha kolay bir şekilde bizler bu eokul bilgilerine ulaşabilirsiniz.