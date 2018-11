E Okul VBS girişi nasıl yapılır E Okul öğrenci devamsızlık not bilgisi sorgulama işlemi e-okul.meb.gov.tr E Okul VBS girişi nasıl yapılır? E Okul öğrenci devamsızlık ve not bilgisi sorgulama işlemi nasıldır? Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2018 2019 eğitim öğretim yılında milyonlarca okuyan öğrenciler yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte E Okul üzerinden girmiş oldukları sınavların notlarını ve devamsızlık bilgilerini araştırmaya başlarlarlar. Bizlerde E Okul Veli bilgilendirme işlemi üzerinden yapılacak işlemler ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Öğrenci ve velilerin güncel sınav, not bilgisi ve devamsızlık durumunu takip edebildiği e-Okul sistemi, son günlerde yoğun şekilde sorgulanan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. MEB bünyesindeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sistemine giriş ve çeşitli işlemler yapmak ise oldukça pratik. MEB'e bağlı faaliyet gösteren okullarda yazılı sınavlar yapılmaya devam ediyor. Öğrenciler ve velileri ise sınav tarihleri, not bilgisi ve devamsızlık durumu gibi sorgulamaları nasıl yapabileceğini araştırıyor. MEB EOkul girişi öğrenci not ve devamsızlık durumu sorgulama işlemi ile ilgili tüm detaylar star.com.tr'de.