E-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) giriş 2021! E-Okul VBS giriş! E-Okul karne notu öğrenme

18 Haziran 2021 Cuma 11:06 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 11:06

E-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden karneler bugünden itibaren verilmeye başlandı. Karnelerin dijital ortamda verilecek olması nedeniyle E-Okul VBS giriş ile e-okul karne notu öğrenme sayfası yoğun ilgi görüyor. Okullar ise Temmuz'un 2'sinde kapanacak. Peki e-Okul karne notu nasıl öğrenilir? İşte E-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) giriş 2021! E-Okul VBS giriş!

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgelerini erişime açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karneleri paylaştı. E-Okul karne notu öğrenmek için E-Okul VBS giriş sayfasına tıklayarak istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E-Okul VBS'ye girişi karne notu öğrenme sayfası ile 2021 karne notları ile belgeler yayınlandı. Öğrenciler geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler karnelerini dijital olarak görüntüleyebilecek. Dijital karne notu e Okul VBS ekranı ile takdir ve teşekkür belgelerine de erişim sağlanacak.

Karnelerini basılı olarak almak isteyenler ise okul müdürlüklerine başvurabilecek.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS) GİRİŞ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

E-OKUL KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.