e okul veli bilglendirme sistemi telefondan nasıl açılır E-okul VBS öğrenci öğretmen girişi yapma

E-okul VBS öğrenci öğretmen girişi yapma. MEB'in yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim yılının ilk yarısı 18 Ocak cuma günü sona eriyor. Öğrenciler ise şu günlerde artık 2. sınavlara giriyor. Peki veliler okula gitmeden öğrencinin sınav sonuçlarını, devamsızlık durumlarını ve karne sorgulaması nasıl yapabilir? E okul veli bilgilendirme sistemi girişi yapma ve ders notu sorgulama bilgisi detaylı olarak haberimizde... E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapmak için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine gidin. Karşınıza gelen pencerenin sağ tarafında sizden istenilen TC kimlik numarası ve okul numaranızı yazarak sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabileceksiniz. Sistem üzerinden sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama karne notu, ders programı ve daha birçok bilgiye erişebilirsiniz. e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek. Devamsızlık bilgileri kısmına tıklayarak öğrencinin tam veya yarım, özürlü veya özürsüz tüm devamsızlık bilgileri görüntülenir. Not bilgileri kısmında öğrencinin almış olduğu sınav puanları, performans ve proje notları görüntülenir. Ayrıca her dersin puan ortalaması da bulunur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR? 1)Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilecek, 2)Testler çözebilecek, 3)Kendilerine ait bir sayfalık internet sayfası tasarlayabilecek, 4)Devamsızlıklarını kontrol edebilecek, 5)Hastalık ders programını kontrol edebilir, 6)Meslek Lisesi alana ve teknik lise geçiş sonuçları varsa öğrenebilir, 7)Seçmeli derslerini seçebilir, 8)Sınav tarihlerini öğrenebilir, 9)Sorumluluk ve ortalama yükseltme puanlarını öğrenebilir ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür. E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz. E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz; Başlangıç olarak, e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız. Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız. E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR? HANGİ İŞLEMLER YAPILIR? Devamsızlık bilgileri kısmına tıklayarak öğrencinin tam veya yarım, özürlü veya özürsüz tüm devamsızlık bilgileri görüntülenir. Not bilgileri kısmında öğrencinin almış olduğu sınav puanları, performans ve proje notları görüntülenir. Ayrıca her dersin puan ortalaması da bulunur. Haftalık ders programına sistem üzerinden ulaşılır.Öğrencinin hangi gün, hangi saatte, hangi derste olduğu görüntülenir. Öğrencinin gireceği derslere ait sınav tarihleri önceden E-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden açıklanır. Yıl sonunda öğrencinin alacağı karne e-karne olarak sistemde görüntülenir. Öğrencinin TEOG veya bursluluk gibi girdiği sınavların puanları sistemde açıklanır. Sistemde öğrencinin bulunduğu şubenin ortalaması ve öğrencinin ortalamanın altında veya yukarıda olduğu görüntülenir. Öğrencinin nakil işlemleri sistem üzerinden görüntülenir. Öğrencinin dönem sonunda aldığı belgeler ve almış olduğu cezalar sistemde kayıtlıdır. Mezun olan öğrencilerin diploma puanları sistem üzerinde kayıtlıdır. Yatılı eğitim gören öğrencilerin pansiyon devamsızlık bilgisi, yemek menüsü ve izin belgeleri gibi bilgilerine sistem üzerinden ulaşılır. 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK Peki karnesi kötü olan çocuğa veliler nasıl davranmalı; Karne almak; çocuklarda aşırı kaygı yaratabildiği gibi, anne ve babayı da oldukça heyecanlandırır. Şüphesiz her anne-baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Ancak beklenmeyen bir karne ile karşılaşınca nasıl tepki verilmeli? Birkaç dersten kırık not getiren çocuğunuza olumsuz davranmak uzun vadede daha vahim sonuçlara yol açabilir. Öfkelenmek, kızmak, bağırmak gibi olumsuz yaklaşımların çocukların baskı altına girmelerine, motivasyonlarının daha da azalmasına, onların da anne babasına kızgınlık duymalarına neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, anne babasının aşırı tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun, kendisi ile ilgili görüşlerinin negatife dönebileceğine ve yetersizlik düşüncesinin pekişebileceğine vurgu yapıyor. Başkaları ile kıyaslamayın Çocuğun kendine güvenini ve motivasyonunu olumsuz etkileyen en etkin davranışlar arasında, kendisinin sınıf arkadaşları veya başka çocuklarla kıyaslanmasıdır. Çocuklar başkaları ile kıyaslandıkça, ailelerine karşı daha agresif ve saldırgan olurlar. Çünkü bu çocuklar, ailelerini hiç memnun edemeyeceklerini düşünürler. Yaşadıkları hayal kırıklıkları kendi kapasitelerini engeller, hayat boyu ailelerini memnun etmeye çalışır ve etraflarını kontrol ederek yoğun bir kaygı yaşarlar. Çocuğun kapasitesinin üstünde beklentilere sahip olmak ve yüksek hedeflere ulaşamadığını görmek, karne döneminde hem aileler hem de çocuklar için baskı ve kaygı yaratır. Karnesi kötü olan çocuğu cezalandırmayın Çocuk karnesi ile eve geldiğinde hızla göz atmak ve hemen tepki vermek yerine, onunla karne üzerinde konuşmak için uygun bir zaman belirlenmelidir. Kötü notlar için onu cezalandırmak yerine düşük notları ve/veya öğretmenlerinin olumsuz yorumları hakkındaki fikirleri sorulmalıdır. Birlikte plan hazırlayın Çocuğun iyi olan dersleri için ise takdir etmeyi atlamadan, bir sonraki dönem eksiklerini nasıl tamamlamayı düşündüğü sorulmalı ve bu konuda beraberce bir plan hazırlanmalıdır. Karnesi iyi olan çocuğu ödüllendirmede aşırıya kaçmayın Karnesindeki notları yüksek olan çocuğa aşırı övgüde bulunmak sorumluluk ile başarı algısının yanlış şekillenmesine ve çevresini bu yanlış algıyla değerlendirerek ilişkilerinde problemler yaşamasına yol açabiliyor. Aynı zamanda başarısızlık korkusunun artmasına ve ileriye dönük kaygısının yoğunlaşmasına neden olabiliyor. Karnesi başarılı olan çocukları ödüllendirirken, abartmamaya özen gösterilmelidir. Çocuğun büyük hediyeler için değil, geleceği için çalışması sağlanmalıdır.