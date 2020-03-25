e-YDS 2020 ne zaman? İşte ertelenen e-YDS sınavlarının yeni tarihleri

25 Mart 2020 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:37

Corona virüsü nedeniyle bazı sınavların ertelendiği açıklandı. MEB ve ÖSYM'den peş peşe açıklama yapıldı. İngilizce ve Farsça, Yunanca gibi yabancı dil sınavına girmek isteyenler için ek bir sınav olan e-YDS başvuruları ve sınav tarihleri değişti. ÖSYM'nin açıkladığı erteleme kararından sonra e-YDS 2020 tarihleri merak konusu oldu. e-YDS sınavı ile ilgili bilgiler aranmaya başladı. Peki e-YDS 2020 başvuruları ne zaman? İşte güncellenen e-YDS tarihleri ve başvuru şartları.

e-YDS 2020 sınavlarına girecek olan öğrenciler açıklanan yeni sınav takviminde yer alan e-YDS 2020/1 İngilizce, e-YDS 2020/2 İngilizce, e-YDS 2020/3 İngilizce, e-YDS 2020/4 Farsça, e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca, e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca, e-YDS 2020/7 İngilizce, e-YDS 2020/8 Almanca/Fransızca, e-YDS 2020/9 İngilizce, e-YDS 2020/10 İngilizce, e-YDS 2020/11 Arapça/Rusça, e-YDS 2020/12 İngilizce, e-YDS 2020/13 İngilizce, e-YDS 2020/14 İngilizce, e-YDS 2020/15 İngilizce sınavlarının tarihleri haberimizde...

E-YDS 2020 SINAV TARİHLERİ

E-YDS NEDİR?

Elektronik Yabancı Dil sınavıdır. YDS sınavının elektronik ortamda yapılmasıdır yani. Birçok yabancı dil sınavı elektronik ortamda yapılıyordu. ÖSYM'de YDS sınavını elektronik ortamda uygulama kararı kaldı.

ÖSYM'nin yaptığı sınavlar, sınav merkezlerinde yapılır. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı adaylara özel olarak sınav salonuna gelir. Adaylar, soruların cevaplarını kendilerine verilen cevap kağıdına işaretler ve sınav sonunda soru ve cevap kağıtlarını sınav görevlisine teslim eder.Elektronik ortamlarda yapılan sınavlarda ise adaylar, sınava bilgisayar ortamında girer. Sorular ya bilgisayar ekranında görüntülenir ya da adayların kulaklıklarına okunur. Adaylar cevapları kulaklıklarında bulunan mikrofona sesli olarak okur veya bilgisayarda ilgili alanda işaretler. Elektronik sınavlar genellikle yabancı dil sınavlarında tercih edilir. Bunun nedeni, adayların kelime telaffuzlarını, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmektir.

Elektronik ortamlarda sınava girecek adayların bilgisayar kullanma becerisine sahip olmaları gerekir. Sınav esnasında bilgisayar kullanımı konusunda kendilerine yardım edilmez. ÖSYM 2014 Sonbahar YDS'den hemen sonra, bu sınavın bilgisayar tabanlı versiyonunu uygulamıştır.

E-YDS adı verilen bu yeni sistem konsept olarak YDS ile birebir aynıdır. YDS'de olduğu gibi sınava girenlere 80 soru sorulmaktadır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. E-YDS sınavına yılda bir kez girebilirsiniz.