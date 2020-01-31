31.01.2020 12:34 - Güncelleme: 31.01.2020 12:34

E YDS 2020 sınavı ne zaman? 2020 E YDS başvuruları ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları sınava girecek olan tüm adaylar tarafından merak ediliyor. YDS ve e-YDS arasında geçerlilik farkı bulunmuyor. YDS ve e-YDS tamamen aynı sınavlardır ve birbirlerine eşdeğerdir. Ancak YDS ve e-YDS arasında teknik farklılıklar bulunuyor. YDS ile e-YDS arasındaki tek fark; e-YDS'nin bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. 2020 E YDS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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E YDS 2020 SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/2 İngilizce) 15 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020 E YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

E YDS başvuruları 17 Ocak tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

YDS / E-YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır.

YDS İLE E-YDS'NİN FARKI VAR MIDIR?

YDS ile e-YDS arasındaki tek fark; e-YDS'nin bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. Sınav soruları, sınav süresi, sonuçların geçerlilik durumu vs. gibi tüm konularda her iki sınav da tamamen aynıdır.

YDS / E-YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu sınava; KPSS lise adayları, KPSS önlisans adayları, üniversite 3 veya 4'üncü sınıfta okuyanlar, KPSS lisans adayları, KPSS A grubu adayları, kamu personelleri, yüksek lisans adayları, araştırma görevlisi olmak isteyenler, doktora adayları, doçent adayları, sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler, yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenler başvurabilirler.

YDS / E-YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.