Eğitim

e-YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS/2 İngilizce) başvuruları başladı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
e-YDS başvuruları başladı
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2026/2 İngilizce, 14 Şubat'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar başvurularını 5 Şubat'a kadar ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısının, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olması nedeniyle bu sınav için kontenjan, Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek ve kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek.

  • e-YDS/2 başvuru
  • ÖSYM
  • İngilizce sınavı

