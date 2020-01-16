16.01.2020 12:46 - Güncelleme: 16.01.2020 12:46

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavı olarak biliniyor. Bu sınava girecek olan adayların tümü E YDS başvuruları başladı mı? ÖSYM e YDS 2020 sınavı ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. E YDS hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

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E YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

E YDS başvuruları 17 Ocak tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

ÖSYM E YDS 2020 SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/2 İngilizce) 15 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS / E-YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır.

YDS İLE E-YDS'NİN FARKI VAR MIDIR?

YDS ile e-YDS arasındaki tek fark; e-YDS'nin bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. Sınav soruları, sınav süresi, sonuçların geçerlilik durumu vs. gibi tüm konularda her iki sınav da tamamen aynıdır.

YDS / E-YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu sınava; KPSS lise adayları, KPSS önlisans adayları, üniversite 3 veya 4'üncü sınıfta okuyanlar, KPSS lisans adayları, KPSS A grubu adayları, kamu personelleri, yüksek lisans adayları, araştırma görevlisi olmak isteyenler, doktora adayları, doçent adayları, sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler, yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenler başvurabilirler.

YDS / E-YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.