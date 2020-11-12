12 Kasım 2020 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:46

e-YDS giriş yerleri belli oldu. 14 Kasım Cumartesi uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için YDS sınava giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. YDS, ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılan, kamu personeli dahil olmak üzere akademik personel ve lisansüstü öğrenci alımı ilanlarında kullanılabilen bir yabancı dil sınavıdır. Bu ay e-YDS sınavının 12.si uygulanacak olup, e-YDS giriş yerleri e-YDS sınava giriş belgesi 2020 sorgulama ekranından öğrenilebilir.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YDS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YDS YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

YDS, Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılıyordu fakat 2018'den beri Aralık ayı da eklenerek yılda 3 sınava çıkarılmıştır. e-YDS ise her ay yapılmaktadır.

YDS; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılmaktadır.

YDS Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere ve son düzenlemeyle Aralık ayı da eklenerek yılda üç kez yapılmaktadır. ÖSYM, YDS’ E-YDS olarak her ay Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM sınav merkezinde belirlenen sayıda adayla yapmaktadır.

2020 YDS SINAV TARİHLERİ

e-YDS-1 25.01.2020 13:45

e-YDS-2 15.02.2020

e-YDS-3 14.03.2020 13:45

e-YDS-4 20.06.2020 13:45

e-YDS-5 21.06.2020 13:45

e-YDS-6 27.06.2020 13:45

e-YDS-7 28.06.2020

e-YDS-8 04.07.2020

e-YDS-9 22.08.2020

e-YDS-10 29.08.2020

YDS 27.09.2020

e-YDS-11 17.10.2020

e-YDS-12 14.11.2020

e-YDS-13 19.12.2020

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS Sınavı, her sene ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Sınav tek oturumda yapılmakta ve adaylara yabancı dil bilgisini ölçen sorular sorulmaktadır. YDS İlkbahar Dönemi sınavı; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılırken Sonbahar dönemi sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmaktadır. 80 sorudan oluşan YDS’de süre 150 dakikadır. Sınavda hem okuduğunu anlama becerisini ölçen paragraf soruları, cloze testler hem de kelime bilgisini ölçen sorular bulunmaktadır.