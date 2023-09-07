e-YDS ne zaman? ÖSYM 2023 e-YDS tarihleri

e-YDS tarihleri, sınava katılmak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. e-YDS, her ay uygulanan bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan e-YDS/10 için kontenjan; Ankara'da 4200, İstanbul'da 460, İzmir'de 116 ve Adana'da 306 olarak belirlendi. Peki e-YDS ne zaman? İşte ÖSYM 2023 e-YDS tarihleri

E-YDS NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce)sınavı 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

ÖSYM ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (2023 E-YDS) TARİHLERİ



e-YDS 2023/10 İngilizce 09.09.2023

e-YDS 2023/11 İngilizce 11.11.2023

e-YDS 2023/12 İngilizce 02.12.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır.

09.09.2023 tarihinde uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/10 İngilizce) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 9 Eylül 2023 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

E-YDS SONUÇALRI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



9 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/10 İngilizce) sonuçları, sınavın olduğu gün saat 18.15'te açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.