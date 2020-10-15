e-YDS sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM AİS e-YDS sınav giriş belgesi

15 Ekim 2020 Perşembe 17:28 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:28

e-YDS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuru işlemleri 2 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında alınan e-YDS sınav giriş belgesine ÖSYM Aday işlemleri sitesinden erişilebiliyor. 17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS e-YDS sınav giriş belgesini haberimizdeki bağlantıya tıklayarak alabilirsiniz.

Genellikle yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların tercih ettiği e-YDS, 2020 yılı içerisinde şu ana dek 11 kez gerçekleştirildi. Önümüzde aylarda ise sınav takvimine göre üç sınav daha yapılacak. Bu sene yapılacak olan e-YDS sınav belgesi yayımlandı. Aadaylar ÖSYM AİS üzerinden belgeye erişim sağlayabilecekler.



E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDS SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/11 İngilizce): 17.10.2020, saat 13:45

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/12 İngilizce): 14.11.2020 , saat 13:45

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/13 İngilizce): 19.12.2020, saat 13:45

E-YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar),yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ADAYLARIN DİKKATİNE

17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.