Eba canlı ders programı: Uzaktan eğitim Eba tv lise ders programı

31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:38

EBA TV üzerinden uzaktan eğitim resmi olarak başladı. Eylül ayının sonuna kadar sürecek olan Uzaktan eğitim Eba tv lise ders programı belli oldu. EBA TV üzerinden dersleri izleyecek olan lise öğrencileri, EBA internet sitesi ile hesap oluşturabilecek, şifre sıfırlama işlemi yapabilecek ve ders programı hakkında bilgi edinebilecek. İşte, yeni eğitim öğretim döneminde Uzaktan eğitim Eba tv lise ders programı hakkında merak edilenler ve canlı yayın ders programı...

Okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile açıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde EBA Tv ile uzaktan eğitim için dersbaşı yapıldı. EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle girebiliyorlar. Eba canlı ders programı belli oldu. İşte uzaktan eğitim Eba tv lise ders programı.

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

MEB uzaktan eğitim süreci için 31 Ağustos-18 Eylül için yayımladığı haftalık ders programı ve yayın akışı bilgisi ile ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı saatlerini duyurdu. Derslerini kaçıran öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise EBA ders tekrarı saatleri ve yayın akışına göre, eksiklerini tamamlayabilecek.

EBA İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI 31 AĞUSTOS – 18 EYLÜL

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için haftalık ders programı şu şekilde:

EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 19.30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 – 19.30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15.30 - 21.30

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK EBA CANLI DERS PROGRAMINI PAYLAŞTI

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

"Dersler" sayfası, EBA'da yer alan ders içeriklerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen "Tüm Dersler" düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.