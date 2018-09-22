EBA e Kurs DYK başvurusu nasıl yapılacak e-kurs.eba.gov.tr EBA E-Kurs başvuru sonuçları açıklandı mı

EBA E-Kurs DYK başvurusu nasıl yapılacak? Birçok öğrencinin tercih edeceği EBA E-Kurs başvurusu ne zaman sona erecek? 2018 EBA E-Kurs DYK başvuru sonuçları hangi tarihte ne zaman açıklanır? e-kurs şifresi ile e-kurs modülü nedir başvuru süreci nasıl oluyor? EBA E-Kurs başvurusu için artık son günlere girildi. Yüz binlerce öğrencinin normal dönemde aldığı eğitime ek olarak alacağı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), EBA üzerinden yapılacak olan E-Kurs başvurusuyla tamamlanacak. E-Kurs tercihleri ile kendilerine en yakın okulu seçecek olan öğrenciler, EBA başvuru sonuçları aşamasına kilitlenecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) adı altında Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından verilecek olan eğitimler, 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak. EBA üzerinden yapacakları başvuru ile normal dönemde alacakları eğitime ek olarak kurs görecek olan öğrenciler, E-Kurs tercihleri kapsamında boş kontenjanlara göre bu eğitimi okullarında görebilecek. Öğrenciler MEB kurs başvurularını http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapacaklar. EBA E-Kurs DYK başvurusu ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

EBA Kurs öğrenciler ve veliler için bulunmaz bir nimet haline geldi. Her yıl milyonlarca öğrenciye destek sağlayan EBA kurs öğrenciye anlamadığı konularda videolu yada görsel olarak eğitim imkanı sağlamaktadır. EBA Kurs okul eğitimini tamamlayan ve destek olan ücretsiz bir sanal eğitim programıdır. EBA kurs sistemden çok sayıda öğrenci yararlanıyor. Öğrencilerin EBA kurs sisteminden yararlanabilmeleri için belirlenen dönemlerde başvuru yapmaları gerekiyor. Eğitim hayatı oldukça zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreç içerisinde eğitimcilerin ders anlatımı konusunda oldukça dikkatli olmaları gerekir. Her öğrencinin yapacak olduğu ders çalışma isteğinin oluşabilmesi için de öncelikle bu verilen okullardaki eğitimin iyi olması gerekir.

Okullarda genel olarak öğretmenlerin standart şekillerde eğitim verir. Her öğrencinin anlama stili farklıdır. Ancak öğrencilere göre bir anlatımın yapılması mümkün değildir. Öğrencilerin yapacak olduğu çeşitli kaynaklardan okullarda yapılan eğitimi desteklemeleri gerekir. Aynı zamanda oluşturulan bu gibi alıştırmalardan sonra da öğrenciler daha kolay şekillerde eğitimden yararlanabilirler. Okullarda gösterilen dersler de anlayamadıkları konuları tekrardan bu sistemi kullanarak dinleyebilirler.





EBA kurs adı ile bilinen bu sisteme giriş yapmak oldukça kolaydır. Çünkü her öğrenci üzerine bu sistemde zaten hesap oluşturulmuştur. Hazırda var olan bu EBA kurs hesabına kullanıcı adı ve de şifresi ile giriş yapılması gerekir. EBA kurs programı dijital tabanlı eğitim hizmeti olduğundan internetten kurslara ulaşılabilecek. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri yeni eğitim yılında EBA kurs programında haftada 6 farklı dersten 18 saate kadar kurs alabiliyor. Öğrenciler MEB kurs başvurularını http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapacaklar.

EBA E KURS HAKKINDA MERAK EDİLENLER?

EBA DYK başvurusu için son gün ne zaman?

EBA E Kurs başvurusu nasıl yapılacak?

EBA DYK başvurusu için son gün ne zaman?

EBA Kurs nedir başvuruları hangi tarihler arasında yapılıyor?

Ekurs şifresi ile e-kurs modülü nedir başvuru süreci nasıl oluyor?

2018 Eba kurs başvuruları nasıl yapılır?

EBA kurs sistemi üzerinde hangi hizmetler yer alıyor?

EBA sistemine giriş işlemleri nasıl yapılıyor?

BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ GEREKECEK



Öğretmenler ve öğrenciler EBA Ders’teki bilgilerini EBA Ders’teki SINIFLARIM VE GRUPLARIM sayfasından “BİLGİLERİMİ GÜNCELLE” butonuyla güncelleyebilirler.



EBA E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında 17-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EBA E-Kurs başvurusu, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden tamamlanacak.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.



Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.



Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından istediklerini tercih edebilecek.

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler.



EBA KURSLARI NE ZAMAN?

e-Okul'dan yapılacak. EBA birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de başlayacak, 13 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019'de yapılacak.



EBA KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?



Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilecek. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında da kursa katılma hakkına sahip olacak.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.



BİR SINIFTA EN FAZLA 25 ÖĞRENCİ YER ALABİLECEK



Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.



Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

EBA kurs sistemi öğrencilerin ders çalışmalarını sağlayan bir sistemdir. EBA kurs alanında gerçekleştirilen bu hizmetler sonucunda da vatandaşlar hızlı bir şekilde gerekli olan bu çalışmalardan yararlanabilir. EBA kurs sistemi işte bu nedenle oldukça kullanımı gelişmiş olan bir sistemdir. EBA üzerinden E Kurs başvurusu yapmak isteyenler için beklenen gün geldi. Dönem boyunca normal eğitimlerine ek olarak kurs almak isteyen öğrenciler, EBA Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) kurs başvurusu için araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından verilecek olan eğitimler, kontenjan durumuna göre öğrencinin kendi okulunda gerçekleştirilecek.

E Kurs başvurusu ile normal dönemde alacakları eğitimlerine ek olarak destekleyici eğitim almak isteyen öğrenciler, EBA üzerinden başvuurlarını tamamlayacak. Öğrencilerin merakla beklediği EBA DYK başvurusu 17-23 Eylül tarihleri arasında alınacak. Dersler ise 1 Ekim itibariyle başlayacak. Kontenjan bulunması halinde öğrenciler kendi okullarında DYK kurslarına katılabilecek.

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.



Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için daha iyi eğitim alabilmeleri için interneti ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya başlamıştır. İnternet ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte öğrenciler de internet üzerinden eğitimlerini sağlayabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için ve lise mezunları için çeşitli kurslar sunmaktadır. EBA kurs hizmeti öğrenci yetiştirme ve destekleme kursları uygulamaya girmiştir. Bu kurslara EBA sisteminden kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitim Bilişim Sistemi yani EBA öğrenciler ve öğretmenler için geliştirilmiş olan bir eğitim platformudur.

Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından istediklerini tercih edebilecek.





YILDA 3 KEZ YAPILIYOR



EBA Destekleme ve Yetiştirme Kursları; 1. dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kursları olmak üzere üç dönemde açılıyor. 1.dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihe göre gerçekleşecek.



Yaz dönemi kursları, belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından bir başlangıç ve bir bitiş tarihi belirlenerek açılıyor.

EBA KURS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri sayfasında EBA hizmetine ulaşabilirsiniz. Öğrenciler bu sistem sayesinde dersleri ve sınavları ile ilgili konu anlatımlarına, soru çözümlerine, ders işlemelere, sınavlarda çıkmış soruların çözümüne, derslerin videolu anlatımlarına, sesli anlatımlara ve daha bir çok hizmete erişebilecektir. Bu işlemlerin hepsini üye olmadan gerçekleştirebileceğiniz işlemlerdir. Bu sistem sayesinde ayrıca dergi indirip okuyabilir, kitap okuyabilir, ses dosyalarını indirip okuyabilirsiniz.

E-Kurs ise üniversiteye hazırlanan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu sistem ile birlikte dönem başlamadan kurs almak istedikleri dersleri seçebiliyor ve o ders yeterli sayıya ulaştığında kurs açılıyor ve öğrenciler kurs sayesinde takviye alabilmektedir. Eğer öğretmenler e-kurs üzerinden eğitim vermek istiyorsa e-kurs sistemi üzerinden o dersi açacağına dair başvuru yapması gereklidir. Öğrenciler de o ders için yeterli sayıya ulaştığında bu dersi e-kurs üzerinden eğitim alabilirler.

Sisteme giriş yaparak internet üzerinden E-Kurs eğitimi almak isteyen öğrenciler şifrelerini okullara giderek alabilirler. Şifrelerini alan öğrenciler EBA giriş sayfasına kullanıcı adı kısmına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girmelidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra derse başvuruda bulunmak istiyorsanız eğer ilk olarak kurs almak istediğiniz okulu seçmeniz gereklidir.

Ders seçimini de gerçekleştirdikten sonra kurs almak istediğiniz öğretmeni de seçerek ders kayıt yaptırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz olan bu kurslardan her öğrenci faydalanabilmektedir. Ders kayıt işlemleri dönem başlamadan gerçekleştirilmektedir. Her bir öğrenci, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar eğitim alabilmektedir. Hafta sonları ise en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs alabilecektir. İlk dönem kursları 3 ekim 2015 tarihinde başlamış ve 24 ocak tarihinde sona ermiştir. Bu dönemin kursu ise 8 şubat tarihinde başlamıştır ve 17 haziran tarihine kadar devam edecektir. Yaz dönemi kursları ise 20 haziran ve 11 eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Bu kurslardan orta okul 5, 6 ve 7. sınıflar eğitim alabilmektedir. Lise öğrencileri de bu sistemden faydalanabilmektedir.

EBA sistemine giriş yapmak için şifreye ihtiyacınız vardır. Bu sistem üzerinden EBA şifrenizi elde edemezsiniz. EBA şifrenizi öğretmenlerinden alabilirler. Öğretmenler ise MEBBİS sistemine giriş yaparak EBA şifrelerini alabilirler. Sisteme giriş yapabilmek için EBA sistemine girmelisiniz.

2005 yılında bir çok kurulun toplanması ve oy birliği ile yapılan bir görüşmenin sonucunda dershanelerin kapatılmasına karar verilmişti. Dershanelerin eğitim sistemindeki yeri oldukça önemli idi. Hemen hemen her bütçeye uygun bir dershane vardı. Bu nedenle veliler çocuklarının eğitimine destek olarak dershaneleri görmekte buraya öğrencinin kaydını yaptırmakta idiler. Bu kadar ulaşılabilir olan bir eğitim desteği kapatılınca öğrenciler bu sistemdeki boşluktan olumsuz anlamda etkilenmişler ve alternatif bir çözüm arayışına girmişlerdi.

Özel dersler alan maddi durumu iyi olan öğrencilerin yanı sıra ortalama düzeydeki bir ailenin çocuğuna bu imkanı sunması biraz zordu. Bu nedenle aslında okuldaki eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlayan dershaneleri kapattıran kurullar bu anlamda bu öğrencilerin sıkıntı çekmesine sebep oldu. Ancak bu süreç pek fazla sürmedi Eğitim sistemindeki bu boşluğu kapatmak yine MEB e düştü. Her öğretmen sınıflarda öğrencileri ile her ne kadar ilgilenmek istese de sınıf mevcudu sebebi ile bu imkan biraz zordu. Birebir bir ilgi görmeyen öğrenci de derste anlamadığı ya da pekiştiremediği konuları da gönül rahatlığı ile soramıyorlardı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu ve bunun gibi zorlukların öğrencileri etkilememesi adına bir eğitim desteği geliştirdiler.

2018-2019 Öğretim Yılı MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları 1.Dönem Öğrenci Başvuruları Başladı.



17 Eylül'de Öğrenci Başvuruları Başladı.



2018-2019 Öğretim yılı 1.dönem,2.dönem ve yaz dönemi kursları kılavuzu yayınlandı.Böylece bu yılki yapılacak olan MEB hafta sonu kursları takvimi belli oldu.



Önce öğretmenlerin başvuruları alınmaya başlandı.Öğretmenlerin başvurusu 16 Eylül itibariyle tamamlandı.Öğrenci başvuruları 17 Eylül Pazartesi günü başladı.Başvuru tamamlanınca kurslarda sınıflar oluşturulacak.Ve 1 Ekim 2018 pazartesi günü 2018-2019 yılı 1.dönem kursları başlamış olacak.Kurslar 13 ocak 2019 tarihinde tamamlanacak.



1.DÖNEM KURS BAŞVURU VE KURS TARİHLERİ



1.Dönem Kurs Başvuru ve Kursun Başlama-Bitiş Tarihleri



Öğretmenlerin Başvuru Tarihleri : 10-16 Eylül 2018



Öğrenci Başvuru Tarihleri: 17 - 23 Eylül 2018



Kursların başlama tarihi: 1 Ekim 2018



Kursların bitiş tarihi: 13 Ocak 2019

