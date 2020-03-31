EBA lise ders programı açıklandı mı? EBA lise haftalık ders programı ve EBA giriş sayfası

31 Mart 2020 Salı 16:08 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:08

Milyonlarca öğrencinin evinden katıldığı uzaktan eğitim dersleri tüm hızıyla devam ediyor. TRT EBA TV ve EBA'nın online sistemi üzerinden eğitm alan lise öğrencileri, EBA TV ders programını araştırıyor. Her gün yenilenen EBA ders programında hangi derslerin olduğunu merak eden öğrenciler; EBA lise ders programına nasıl giriş yapılır? sorusunun cevabını arıyor. MEB EBA İlkokul ortaokul ve lise haftalık ders programı ve EBA lise giriş sayfası haberimizde.

Okullarda uzaktan eğitim sürecinde ikinci haftaya girildi. İlk hafta derslerini TRT EBA TV üzerinden canlı izleyen öğrenciler, ikinci haftada da derslerini takip etmeyi ihmâl etmiyor. Derslerini kaçıran öğrenciler için EBA üzerinden haftalık ders programı ve ders tekrarı saatleri duyuruldu.

EBA ders programı her gün değişiklik gösteriyor. Gün içinde; 09.00 ile 22.30 arasında hizmet veren EBA TV üzerinden kendilerine ayrılan saatleri ders programı aracılığıyla öğrenebilecek olan öğrenciler, ilkokul, lise ve ortaokul ders programı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA ders programı kapsamında lise öğrencileri ise 09.00 ila 14.30 saat dilimleri arasında ders görecek. İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı bilgilerine göre öğle saatlerinde derslerin tekrarı da yer alacak.

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

09:00 TÜRKÇE-1

09:30 MATEMATİK-1

10:00 TÜRKÇE-2

10:30 MATEMATİK-2

11:00 TÜRKÇE-3

11:30 MATEMATİK-3

12:00 TÜRKÇE-4

12:30 MATEMATİK-4

13:00 İYEP TÜRKÇE

13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE

14:00 TÜRKÇE

14:30 TÜRKÇE-1

15:00 MATEMATİK-1

15:30 TÜRKÇE-2

16:00 MATEMATİK-2

16:30 TÜRKÇE-3

17:00 MATEMATİK-3

17:30 TÜRKÇE-4

18:00 MATEMATİK-4

18:30 İYEP TÜRKÇE

19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE 19:30 TÜRKÇE

EBA TV ORTAOKUL 1 NİSAN DERS PROGRAMI

09:00 İNGİLİZCE-5 09:30 MATEMATİK-5 10:00 İNGİLİZCE-6 10:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 11:00 İNGİLİZCE-7 11:30 MATEMATİK-7 12:00 İNGİLİZCE-8 12:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 13:00 ARAPÇA-7 13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE 14:00 TÜRKÇE 14:30 İNGİLİZCE-5 15:00 MATEMATİK-5 15:30 İNGİLİZCE-6 16:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 16:30 İNGİLİZCE-7 17:00 MATEMATİK-7 17:30 İNGİLİZCE-8 18:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 18:30 ARAPÇA-7 19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE 19:30 TÜRKÇE

EBA TV LİSE 1 NİSAN DERS PROGRAMI

09:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9

09:30 MATEMATİK-9

10:00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9

10:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10

11:00 MATEMATİK-10

11:30 FIKIH-10

12:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11

12:30 MATEMATİK-11

13:00 TEFSİR-11 AKAİD-11

13:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12

14:00 MATEMATİK-12

14:30 DİNLER TARİHİ-12

15:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE

15:30 SAĞLIK BİLGİSİ

16:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9

17:00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 O

17:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10

18:00 MATEMATİK-10

18:30 FIKIH-10

19:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11

19:30 MATEMATİK-11

20:00 TEFSİR-11 AKAİD-11

20:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12

21:00 MATEMATİK-12

21:30 DİNLER TARİHİ-12

22:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE

22:30 SAĞLIK BİLGİSİ

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