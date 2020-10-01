EBA neden açılmıyor? 'EBA canlı ders açılmıyor'

01 Ekim 2020 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 10:43

Okulların uzaktan eğitime geçmesi sonrası EBA canlı ders aracılığıyla öğrenciler derslere katılabiliyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA üzerinden eğitimlerini sürdürüyor. Öğrenciler, kendileri için belirlenen saatlerde TRT EBA TV canlı yayını takip ederken; ders tekrarlarına ve kayıtlara eba.gov.tr üzerinden ulaşabiliyorlar. Bazen sorun yaşayabilen öğrenciler EBA neden açılmıyor? sorusuna yanıt arıyor.'EBA canlı ders açılmıyor' şeklinde internet ortamında araştırma yapan öğrenciler için çözüm yollarını haberimizde derledik.

EBA NEDEN AÇILMIYOR?

Sdk init Failed-14 Hatası Çözümü

EBA Canlı Ders özelliği başladığından beri öğretmenler ve öğrenciler derslerine EBA üzerinden devam edebiliyorlar. Bu canlı derslere bağlanırken en fazla karşılaşılan sorunlardan birisi “Sdk init Failed-14” hatası.

Bu hatanın genelde 2 nedeni olabiliyor. Bu iki durumu ortadan kaldırdığınız zaman artık bu hatayı almadan rahatlıkla EBA Canlı Derse bağlanabilirsiniz.

1. NEDEN: EBA Canlı Derse bağlanırken üst üste Derse Katıl’a tıklayıp EBA Canlı Ders uygulamasının birkaç defa açılması.

2. NEDEN: EBA Canlı Ders Uygulamasını bilgisayarınıza kurarken bilgisayarınızda çalışır vaziyette Anti-Virüs programı olması. Bazı anti-virüs programları kurulumda EBA Canlı Ders programı dosyalarının eksik yüklenmesine sebep oluyor. .dll ile başlayan hataların alınma sebeplerinden birisi de bu.

ÇÖZÜMLER

Çözüm 1: Öncelikle Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile görev yöneticisi açılır. Buradan aktif vaziyette çalışan EBA Canlı Ders uygulamaları varsa bunlar sonlandırılır. Bu işlemin bir başka yolu da bilgisayarı kapatıp açmaktır.

Çözüm 2: Birinci çözüm işe yaramamışsa ve hala aynı hatayı almaya devam ediyorsanız kurulum aşamasında sorun yaşamışsınız demektir. Bunun çözümü için öncelikle denetim masasından programlar bölümünde kurulu olan EBA Canlı Ders uygulamasını kaldırınız. Daha sonra C:Program Files (X86) veya C:Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı Ders klasörünü siliniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Anti-Virüs programınızın korumasını devre dışı bırakın. Varsa yine bilgisayarınızda güvenlik duvarı onu da devre dışı bırakın. Bu işlemleri yaptıktan sonra EBA Canlı Ders uygulamasını EBA’dan Uygulama İndir butonunu kullanarak indirip yeniden kurun. (Varsa daha önce indirdiğiniz dosyadan da kurabilirsiniz.)

Meeting Registration Pending Approval – Toplantı Kaydı Onay Bekliyor Hatası Çözümü

NEDEN: Bu hata canlı derse bağlanmak isteyen öğretmenin bilgilerinin canlı ders sistemine gitmemesinden kaynaklanıyor.

ÇÖZÜM: Bu sorunun çözümü için öğretmenin tarayıcıyı kapatıp tekrar açıp EBA’ya giriş yapması gerekiyor. Tekrar Canlı Derse bağlanmaya çalışınca sorun düzelecektir.

Kalan Süre Saniye Geri Sayma Hatası Çözümü

NEDEN: EBA Canlı Ders’e bağlanırken Kalan Süre Saniye geri sayma hatasının sebebi büyük ihtimalle bilgisayarınızda var olan virüs programı veya güvenlik duvarı.

ÇÖZÜM: EBA Canlı Dersten ve EBA’dan çıkıp virüs programının korumasını devre dışı bırakıp güvenlik duvarını kapatırsanız büyük ihtimalle bu hatayı tekrar almayacaksınız.

Error Type: LastErrorType_Auth Hatası Çözümü

NEDEN 1: EBA Canlı Derse üst üste bağlanmaya çalışınca arka planda birkaç tane EBA Canlı Ders uygulaması açılınca bu hata veriyor.

NEDEN 2 : Kurulum esnasında sorun yaşamış olabilirsiniz.

NEDEN 3: Tarayıcıda programın çalışmasını engelleyen eklentiler olabilir.

ÇÖZÜM 1: Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile çalışan programlardan tüm EBA Canlı Ders uygulamaları kapatılıp EBA’ya tekrar giriş yapıp canlı derse tekrar bağlanınca sorun düzelmiş olur. Ya da bunun yerine bilgisayarı kapatıp açıp tekrar canlı derse bağlanabilirsiniz.

ÇÖZÜM 2: Anti virüs programını ve güvenlik duvarını devre dışı bırakıp EBA Canlı Ders uygulamasını yeniden kurmak gerekiyor.

ÇÖZÜM 3: Tarayıcınızda İnternet Download Menager veya Ad Blocker gibi eklentiler varsa bunlar da EBA Canlı Ders uygulamasını engelleyebiliyor. Bunları devre dışı bırakıp yeniden bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Finish Registration to Join the Meeting Hatası Çözümü

NEDEN: Bu hata canlı derse bağlanmak isteyen öğrencinin bilgilerinin canlı ders sistemine gitmemesinden kaynaklanıyor.

ÇÖZÜM 1: Bu sorunun çözümü için öğrencinin tarayıcıyı kapatıp tekrar açıp EBA’ya giriş yapması gerekiyor. Tekrar EBA’ya girip canlı derse bağlanınca sorun düzelecektir.

Msvcp140.dll ve Vcruntime140.dll Hatası Çözümü

Öncelikle bu hatayı düzeltmeden önce Windows güncellemelerinizin tam ve son güncellemeler yüklü olduğundan emin olun. Yüklü değilse yükleyin.

Özellikle EBA Canlı Ders,Zoom Programında ve Birçok Oyunda Karşılaşılan MSVCP140.DLL VE VCRUNTIME140.DLL Hatası ve Çözümü için Aşağıdaki Linklerden Bu Dosyaları İndirebilirsiniz.

MSVCP140.DLL Sorunu İçin TIKLAYINIZ

VCRUNTIME140.DLL Sorunu İçin TIKLAYINIZ

ÇÖZÜM 2: Bu sorun EBA Canlı Dersin kurulumunda sorun yaşanmasından kaynaklanıyor. Çözüm için EBA Canlı Ders uygulamasını kaldırıp c:Program Files klasöründeki EBA Canlı Ders klasörünü sildikten sonra Anti-Virüs koruması ve Güvenlik duvarı kapalı bir şekilde EBA Canlı Ders uygulamasını yeniden kurmak gerekiyor.