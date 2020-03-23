EBA Öğrenci girişi şifresi nasıl alınır 2020? EBA Tv Öğrenci giriş ekranı

23 Mart 2020 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:43

Milyonlarca öğrenci şimdi EBA öğrenci şifresinin nasıl alınacağını araştırıyor. 2019-2020 Eğitim döneminde bir haftalık aradan sonra evlerden devam edilecek olan eğitim-öğretim televizyon kanallarından ve EBA TV'den takip edilmeye başlandı. Ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbiler arasında yer alan uzaktan eğitim EBA TV'den izlenilmeye başlandı.EBA sitesine öğrenci girişi şifresi almak hakkında bilgi edinmek isteyen çok sayıda öğrenci EBA TV online eğitim sisteminin nasıl ayarlanacağını ve yayınların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, adım adım Öğrenci girişi şifresi alma işlemi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugünden itibaren yayın yapacağı EBA TV'nin öğrenci giriş işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde...

Öğrenciler EBA’ya e-Okul bilgileri ile öğrenci girişi üzerinden girebiliyorlar. Giriş yapıldıktan sonra ise öğrenciler yeni şifrelerini belirleyebiliyorlar.

Veliler ise EBA’ya e-Devlet bilgileri ile yani TC kimlik no ve e-Devlet şifresi ile giriş yapabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken husus; e-Okul sistemine kayıtlı veli kimse EBA şifresini de o alabilir. Örneğin bir öğrencinin e-Okul’da kayıtlı velisi annesi ise öğrencinin babası e-Okul’da veli olarak kaydı olmadığı için EBA şifresini alamayacaktır. Sistemde veli olarak kimin kayıtlı olduğu bilinmiyorsa veliler okul yönetimlerine başvurarak bilgi alabilecekler. Bununla birlikte e-Devlet şifresi ile de veliler EBA’ya girebiliyorlar.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM? EBA YENİ ŞİFRE ALMA

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ŞİFRE YENİLEME (YENİ ŞİFRE) EKRANI

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.

EĞİTİM HANGİ KANALDA?

TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV DERS PROGRAMI , EBA TV YAYIN AKIŞI

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA TV TEKRARI VAR MI?

Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

DERSLER NE KADAR SÜRECEK?

Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.

EBA ŞİFRESİ ALMA, YENİ ŞİFRE NASIL OLUŞTURUR?

İki farklı şekilde şifre oluşturabilirsiniz.

a) "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere "EBA Hesabı Oluştur" butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifresi belirlenebilir. Bunun için:

"EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıkla.

E-Okul bilgilerini girdikten sonra "Giriş" butonuna tıkla.

EBA hesabın için yeni şifreni oluştur. Kendinin ya da veline ait e-posta adresini ve telefon numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu sisteme gir ve "Gönder" butonuna bas.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik no ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girebilirsin.

Güvenlik kodunu girilip "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfa ekranına ulaşılacak.