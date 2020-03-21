Eba TV frekansı nasıl ayarlanır? TRT Eba TV ayarı nasıl yapılır? İşte Eba TV ders programı

21 Mart 2020 Cumartesi 15:52 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:52

Milyonlarca öğrencinin 1 haftalık tatil süreci 23 Mart itibarıyla son bulacak. Corona virüsü önlemleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim görecekler. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, televizyon yayını için TRT'nin altyapsını kullanacaklarını söyledi. 3'ü hd 3'ü sd yayın yapmak üzere toplamda 6 kanal olacağını söyleyen Selçuk ders programlarının da belli olduğunu ifade etti. Eba TV hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EBA TV FREKANSI NASIL AYARLANIR?



Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

TRT EBA TV AYARI NASIL YAPILIR?



Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

BAKAN SELÇUK’TAN EBA TV AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim ile ilgili detayları şu sözleriyle paylaştı; Şu an EBA TV. EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise olacak.

Televizyonda ihtiyaç duyulan bu eğitimleri öğretmenlerimiz gönüllü olarak hazırladı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Haftasonu tüm televizyonlardaki içeriğin ve EBA'nın son çalışmaları yapılacak. (Sisteme) 100 bin kişi girdi, 500 bin kişi girdi, onlara bakacağız.

Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."

Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.