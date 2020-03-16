EBA uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? EBA uzaktan eğitim nasıl olacak, hangi kanalda?

16 Mart 2020 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:28

EBA uzaktan eğitim nasıl olacak, hangi kanalda? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında okullardaki bir haftalık tatilin ardından, 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 3 GB ücretsiz internet sağlanacak. Türk Telekom, EBA sisteminin kullanılması için ek 5 GB internet verecek. Öğrenciler, EBA üzerinden okuldaymış gibi tüm derslerine erişebilecek. EBA uzaktan eğitim sistemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

EBA UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 3 GB ücretsiz internet sağlanacak. Türk Telekom, EBA sisteminin kullanılması için ek 5 GB internet verecek.

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALDA?

Uzaktan eğitim EBA uygulaması ile TRT kanallarından takip edilebilecek. MEB'in açıklamasına göre, " ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacaklarını belirterek, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'ta uygulanması, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesi yönündeki karara ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğrencilerin bugünden itibaren evde bulunacağını, bir sonraki hafta uzaktan eğitimlerin başlayacağını belirten Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Ailelerimizin bizimle iş birliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız."

DERS TEKRARLARINA DA SİSTEM ÜZERİNDEN ERİŞEBİLECEK

EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, ilk kez yurt çapında kullanılacak. Öğrenciler, tüm içeriğe erişebilecek.

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan:

“Ders tekrarları, videolar, soru bankaları, sınav bankaları, kontrolden geçmiş oyunlar yarışmalar söz konusu.”