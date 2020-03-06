Eğitim Teknolojileri Zirvesi 7 Mart'ta

06 Mart 2020 Cuma 12:15 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:15

İlk kez 2014 yılında düzenlenen zirvenin amacı; alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek çeşitli panel ve çalıştaylara ev sahipliği yapmak ve bu vesileyle katılımcı öğretmenleri; yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar etmek. Her yıl yaklaşık 2 bin öğretmeni ağırlayan zirve, eğitim teknolojileri alanında çok çeşitli uygulama deneyimi sağlarken, aynı zamanda öğretmenlerin üretkenlikleri arttırılması ve yaratıcılıklarının gelişmesi için onlara ilham kaynağı da oluyor.

BU YILKİ TEMA: SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON



Her yıl farklı bir tema ile ilerleyen zirvenin bu yılki başlığı; “Sürdürülebilir İnovasyon”. Zirvenin ana konuşmacısı ise Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun eski Genel Direktörü İrina BOKOVA. Bokova; direktörlük görevi sırasında oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de öncülük etmiş bir isim.

AÇILIŞ SÜRPRİZİ: KAAN SEKBAN



Renkli açılış şovlarıyla her yıl bir farklılık yaratan zirvenin, bu yılki sürprizi ise; ünlü komedyen Kaan Sekban. Sabah erken saatlerde Sekban'ın gösterisi ile başlayacak zirve, eğitim ve teknoloji alanında çalışmalar yapan 100’ün üzerine değerli konuşmacıyı ağırlayacak. Katılımcılar, gün boyu sürecek söyleşi ve atölyelerin yanı sıra, teknolojinin önde gelen firmaları ve öncü kurumlar tarafından oluşturulan deneyim alanlarında da kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül, konu ile ilgili değerlendirmesinde; teknolojinin kişilerin hayatına girmesiyle birlikte karmaşıklaşan ve hızlanan hayatın getirdiği gerçek ve gerçek olmayanın ayırt edilmesinin zor olduğu, duygusal tepkilerin rasyonel düşüncenin önüne geçtiği bir gerçek sonrası (post-truth) çağda bilimin konuşulacağını belirtti. Ergül, zirve programında yer alacak konuların bazılarını şu başlıklar altında açıkladı: "Eğitim, teknoloji ve iş dünyasından katılımcılarıyla 7 Mart 2020'de Şişli'de gerçekleşecek olan 7'nci Eğitim Teknolojileri Zirvesi verimli içeriğiyle, şimdiden dikkat çekmeye başladı. Bu içeriklerden bazıları; yapay zeka, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, robotik, STEM, sanal ve artırılmış gerçeklik, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, kuantum öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık ve yeni medya fırsatları."