Eğitimciler ve veliler omuz omuza verdi köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:23

Samsun'un Ayvacık ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal mahallede yer alan 12 derslikli Terice İlkokulu ve Ortaokulu idarecileri, öğretmen ve hizmetlileri ile veliler, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanacak köy okullarında okuyan öğrenciler için harekete geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından öğrencilerin rahat ortamda eğitim öğretim görmesi için bir araya gelen okul müdürü Muhammed Recep Güneysu, müdür yardımcıları İsmail Çelik ve Samet Arslan, görsel sanatlar öğretmeni Uğur Demirkol, teknoloji tasarım öğretmeni Mehmet Mustafa Çabakçor ile hizmetliler, takım elbise ve kravatlarını çıkarıp kollarını sıvadı.

Aldıkları boya ve malzemelerle okulun boya, temizlik ve onarımını yapan görevler, yıpranmış alanlarının tadilatını gerçekleştirdi.

Ekip, kütüphanesi bulunmayan okula kullanılmayan malzemelerinden yaptıkları kitaplık ve dolaplarla kütüphane kurdu. Daha sonra da ekip, hayırseverlerin desteğiyle kütüphaneyi kitaplarla doldurdu.

15 Temmuz Şehitler ile Atatürk Köşesi oluşturulan okulda öğrencilerin teneffüste vakit geçirdikleri oyun parkı ile bahçeye fidan da dikildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2017'de yaptırılan yemekhane ve konferans salonunun bakım onarımı da yapılarak temizlendi.

Okul müdürü Güneysu, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde okuldaki eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Okulun içi ve dışında onarılması gereken yerler bulunması nedeniyle harekete geçtiklerini belirten Güneysu, "Kütüphanemizi yaparken ve sınıflarımızı düzenlerken geri dönüşüm malzemelerinden faydalandık. Daha önce kullanılmayan eski dolaplar, atıl malzemelerden dolaplarla kütüphaneyi inşa ettik." dedi.

Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğretmenlerinin bu süreçte büyük katkıları olduğunu anlatan Güneysu, çalışmalara müdür yardımcıları, hizmetli personel ve velilerin de destek verdiğini kaydetti.

Güneysu, öğrencileri hoş bir sürprizle karşılamak adına sınıfları güzelleştirdiklerini vurgulayarak, "Sınıflarımızda onların ihtiyaçlarına hitap edecek kişisel dolaplar, kitaplık ve vestiyer yerleştirdik. Öğrencilerimizin okullarını özlediğini biliyoruz. Biz de onları özledik. Döndüklerinde güzel bir okulla karşılaşacaklar." ifadesini kullandı.

- EDİRNE'DEKİ OKULLARDA İMECE USULÜ HAZIRLIK YAPILIYOR

Edirne'deki köy okulları da idareci, öğretmen, hizmetli, veli ve köy sakinleri tarafından el birliğiyle eğitim öğretime hazırlanıyor.

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirlenmesiyle köy okullarında 15 Şubat Pazartesi günü çalacak ders zilinin telaşı başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulları kontrol ederek hazırlıkları denetlerken, okullarda temizlik çalışmaları sürüyor.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı Tayakadın Şehit Cem Havale Ortaokulu ve İlkokulunda da hummalı çalışma sürüyor.

Merkeze bağlı 8 köyden 55 öğrencinin taşımalı sistemle geldiği 185 mevcutlu okul, idareci, öğretmen, hizmetli, veli ve köylüler tarafından eğitime hazırlanıyor.

Veliler, okuldaki temizlik çalışmalarına gönüllü olarak katılıp cam siliyor, kütüphaneyi temizliyor. Köylüler de okulun eksiklerinin giderilmesinde idarecilere yardımcı oluyor.

-"ÖĞRENCİLER DE VELİLER DE BİZ DE ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Köy muhtarı Erkut Deveci, AA muhabirine, okulun Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu söyledi.

Okulun tekrar açılmasından dolayı çok memnun olduklarını belirten Deveci, "Öğrenciler de veliler de biz de çok sevinçliyiz. Bu süreçte okulumuzun pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Valiliğince gerekli önlemler alındı. Biz de muhtarlık olarak elimizden geleni okul müdürü ve velilerle yaptık." diye konuştu.

Okulda 2 çocuğu eğitim gören velilerden Müzeyyen Katırcı da okulların açılmasını dört gözle beklediğini vurguladı.

Okulun hazırlanmasına yardımcı olduğunu söyleyen Katırcı, "Çocuklarımızın okuldan geri kalmasını istemiyoruz. Çocuklarım yeniden okula başlayacak, mutluyum. İnşallah bundan sonra aralıksız yüz yüze eğitime devam edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Velilerden Seda Koman da diğer velilerle aralarında anlaşarak temizlik çalışmalarına destek verdiklerini dile getirerek, "Her şey çocuklarımız için. Çocuğum da çok seviniyor okullar açılacak diye. Yüz yüze eğitim daha iyi çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

Okul öğrencilerinden Kübra Özer de okulların açılacak olmasını sevinçle karşıladığını söyledi.

Alınan önlemlere uyacağına işaret eden Özer, "Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve arkadaşlarımla oynamayı çok özledim ama arkadaşlarımla fazla yakınlaşmayacağım. Mesafemi koruyacağım, maskemi takacağım. Ellerime dezenfektan süreceğim. Ellerim kirliyse yıkamadan yüzüme dokunmayacağım." diye konuştu.