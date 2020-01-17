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Eğitim

Eğitimde QR kodlu ilk karne

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren İbni Sina İlkokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen projede, öğretmenler öğrencilerin karnelerine QR kod yerleştirerek öğrenciler hakkındaki görüşlerini velilere aktardı.

IHA17.01.2020  17:26 - Güncelleme: 17.01.2020  17:26

İbni Sina İlkokulu eşine rastlanmayan yenilikçi bir projeye imza attı. Okul Müdürü Orhan Saygılı öncülüğünde gerçekleştirilen projede, müdür yardımcısı ve öğretmenler hazırladıkları QR kodları karnelere ekledi. Öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki görüşlerinin yer aldığı QR kodların, veliler ve öğrenci gelişimi açısından daha etkili olması bekleniyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan İbni Sina İlkokulu Müdürü Orhan Saygılı, ‘’Telefonlara indirilen QR kod okuma programı ile kodları okutan velile,r öğretmenlerin hazırlamış olduğu tatil mesajlarını dijital ortamda izlemeyebilecekler. İnternetin ve bilgisayarın olumlu yönde kullanılmasını amaçlayan öğretmenlerimiz teknolojinin eğitim ve öğretimdeki faydalarına dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptılar" dedi.

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