IHA 17.01.2020 17:26 - Güncelleme: 17.01.2020 17:26

İbni Sina İlkokulu eşine rastlanmayan yenilikçi bir projeye imza attı. Okul Müdürü Orhan Saygılı öncülüğünde gerçekleştirilen projede, müdür yardımcısı ve öğretmenler hazırladıkları QR kodları karnelere ekledi. Öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki görüşlerinin yer aldığı QR kodların, veliler ve öğrenci gelişimi açısından daha etkili olması bekleniyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan İbni Sina İlkokulu Müdürü Orhan Saygılı, ‘’Telefonlara indirilen QR kod okuma programı ile kodları okutan velile,r öğretmenlerin hazırlamış olduğu tatil mesajlarını dijital ortamda izlemeyebilecekler. İnternetin ve bilgisayarın olumlu yönde kullanılmasını amaçlayan öğretmenlerimiz teknolojinin eğitim ve öğretimdeki faydalarına dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptılar" dedi.