Eğitimde yeni dönem başlıyor: 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 70 bini aşkın okul ve 761 binden fazla derslikte ders başı yapacak.

Geçen sene başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda uygulanacak.

İLK ARA TATİL 10-14 KASIM'DA

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk ara tatilin ardından ise birinci dönem 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. 2 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönemde ise ara tatil 16-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 26 Haziran'da son bulacak.