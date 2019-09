Eğitimde yenilik yılı başladı

Yaz tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci sınıflarına koştu. Kimi yeni başlayan maceranın heyecanını yaşadı, kimi özlediği arkadaşlarıyla koşup oynadı. Bazı okullarda ise ilk gün hüzünlü geçti. Düzce’de yaşanan afette hayatını kaybeden 3 kız kardeşin sıraları boş arkadaşlarının yürekleri buruk kaldı. Servislerin mesaiye başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşandı. Öğrencilerin huzuru için yoğun bir koşturmaca da yaşandı. Güvenlik güçleri servisleri denetledi, okul ve çevrelerinde GBT kontrolleri yaptı.

SIRALARI BOŞ KALDI

Düzce’de yaşanan sel felaketinde, hayatlarını kaybeden 9 yaşındaki Funda Kaplan ile 7 yaşındaki ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem’in okulunda eğitim hüzünlü başladı. 3 kız kardeşin sıraları boş kaldı. Arkadaşları ve öğretmenleri, kardeşlerin sıralarına karanfiller bıraktı.

‘Uyanışımız hayırlı olsun’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Bakan Selçuk, şunları kaydetti; “Anadolu insanı üzüm bağlarının dinlendiği zamanı ‘asmanın uykusu’ gibi görür de yeniden sürgün verdiği zamana dünyanın en güzel söz sanatıyla ‘asmalar uyanıyor’ der. Okullarımız aynı böyle uykudaydı günlerdir. Bütün yaz onlarca okul gezdim. Çocukların varlığı, gülüşü, hareketi, sesi olmadan o koridorlar kuru bir dal gibi geldi hep gözüme. Bugün uyanıyor okullar. Her sınıf bir bağ, her sıra bir yaprak, her çocuğun gözü bir üzüm tanesi... Biz onları öyle göreceğiz, gözlerine öyle bakacağız hep beraber. Gündüz burada açacaklar, akşam evlerinde. Hayırlı uğurlu olsun uyanışımız, yeni eğitim öğretim yılımız.”

Velisi Emniyet Müdürü oldu