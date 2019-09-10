Eğitimde yenilik yılı başladı

Yaz tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci sınıflarına koştu. Kimi yeni başlayan maceranın heyecanını yaşadı, kimi özlediği arkadaşlarıyla koşup oynadı. Bazı okullarda ise ilk gün hüzünlü geçti. Düzce’de yaşanan afette hayatını kaybeden 3 kız kardeşin sıraları boş arkadaşlarının yürekleri buruk kaldı. Servislerin mesaiye başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşandı. Öğrencilerin huzuru için yoğun bir koşturmaca da yaşandı. Güvenlik güçleri servisleri denetledi, okul ve çevrelerinde GBT kontrolleri yaptı.

SIRALARI BOŞ KALDI

Düzce’de yaşanan sel felaketinde, hayatlarını kaybeden 9 yaşındaki Funda Kaplan ile 7 yaşındaki ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem’in okulunda eğitim hüzünlü başladı. 3 kız kardeşin sıraları boş kaldı. Arkadaşları ve öğretmenleri, kardeşlerin sıralarına karanfiller bıraktı.

‘Uyanışımız hayırlı olsun’