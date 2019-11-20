Eğitime değer katanlar Ankara’da

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 81 ilden, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş ‘eğitimde fark yaratan 81 öğretmen’ belirlendi. Şehit öğretmen yakınları ile gazi ve engelli öğretmenlerin de arasında bulunduğu 140 öğretmen, Başkentte ağırlanacak.

YENİLİKÇİ YÖNTEMLER

Eskişehir Odunpazarı Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmenlerinden Selda Kul Baştürk, derslerinde farklı ve yenilikçi yöntemleri kullanarak, öğrencilerine yabancı dil derslerini sevdirdi.

KODLAMA EĞİTİMİ

Selda öğretmen, eğitimde mobil uygulamalar, code.org ile kodlama kurslarına katılarak, mesleki gelişimi için çalıştı. Hatay Kırıkhan Ticaret Borsası Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmenlerinden Metin Güven ise kodlama, 3D yazıcılar ve STEM konularında 16 okuldan 400 öğrenciye eğitim verdi. TÜBİTAK yarışmalarında koordinatörlük yapan Metin öğretmenin toplum hizmeti çalışmaları da takdir topladı.