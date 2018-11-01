Ehliyet sınav sonuçları 2018 sorgulama ekranı MEB 20 Ekim Ehliyet sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak meb.gov.tr

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Ehliyet sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli mi? Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 20 Ekim ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. 20 Ekim'de saat 14:00'te yapılan Ehliyet sınavı üzerinden MEB'ten açıklama geldi. MEB'ten açıklama geldi. Bakanlığın yayımkadığı ehliyet sınav takvimi içerisinde yayınlanan bilgiye göre sonuçlar 1 Kasım 2018 tarihinde açıklanıyor. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Teorik sınavdan 70 puanı alan adaylar, uygulamalı sınav olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Ehliyet sınavı 20 Ekim'de gerçekleştikten sonra adayların gözü MEB'e çevrildi. Ehliyet sınav sonuçları son dakika gelişmeleri star.com.tr'de.

22 Ekim'de İlk Yardım'dan 12 soru, Trafik ve Çevre'den 23 soru, Araç Tekniği'nden 9 soru, Trafik Adabı'ndan 6 soru soruldu. Adaylar 50 soruya, 45 dakikada yanıt verdi. Bakanlığın açıklamalarına göre sınavda yanlış yapılan soru, puanı etkilemiyor!

2018’in dördüncü ehliyet sınavı 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Sınavın ardından günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı. Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk aylarında yayınladığı iş takvimiyle sınav günlerinin yanı sıra sonuç tarihlerini de paylaşmıştı. 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yılki iş takvimine göre, ehliyet sınav sonuçları bu hafta içerisinde erişime açılacak. Trafiğe çıkmak için gün sayan sürücü adayları, net tarihi internet üzerinden araştırıyor. Yıl içerisinde 5 kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsünün değerlendirme sonuçları 1 Kasım Perşembe günü ilan edilecek.

Trafiğe çıkma hakkı elde etmek isteyen vatandaşların gözü kulağı ehliyet sınavı sonuçlarındaydı. Yıl içerisinde 5 kez gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının ilki bu yıl 2018’in dördüncü ehliyet sınavı 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Sınavın ardından günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı. Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk aylarında yayınladığı iş takvimiyle sınav günlerinin yanı sıra sonuç tarihlerini de paylaşmıştı.

Yıl içerisinde 5 kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsünün değerlendirme sonuçları 1 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak. Teorik sınavdan 70 puanı alan adaylar, uygulamalı sınav olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.



Yılın son ehliyet sınavı ise 22 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 3 Ocak Perşembe günü açıklanacak.



EHLİYET SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?



Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yollanmalıdır.



İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘’Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM’nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

EHLİYET SINAVI İTİRAZLARI



a. Soru itirazları, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuç itirazları ise sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.



b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının ve tarihinin olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.



c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava 18 alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.



d. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.



f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

DİREKSİYON SINAVINDA YAPILAN YANLIŞLAR VE UYARILARI



1. Emniyet kemerini takmıyor. KIRMIZI

2. Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

3. Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

4. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde. KIRMIZI

5. Trafik polisi ile diğer yol ikaz ve değişiklikleri veya yönlendirmeleri fark etmiyor. KIRMIZI

6. Araç kullanımı esnasında aşırı heyecanlı ve telaşlı bulundu. KIRMIZI

7. Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola dönemiyor. SARI SARI

8. Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor. KIRMIZI

16. Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, işaretlere uymuyor. KIRMIZI

17. Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor. KIRMIZI

18. Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. KIRMIZI

19. Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. KIRMIZI

20. Hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor. KIRMIZI

21. Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor. SARI SARI

22. Ani fren yapma kurallarına uymuyor (30 km hızla giderken). SARI SARI

23. Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. SARI SARI

24. Yol giriş-çıkış kurallarına uymuyor, kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. SARI SARI