Ehliyet sınav soruları ve konuları nelerdir 2018 MTSKS Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Sürücü adayları ehliyet çıkmış soruları ve ehliyet sınav konularını araştırıyor. 2018 yılında yapılacak MTSKS sınav tarihleri haberimizde yer alıyor. MEB ehliyet sınav soruları her yıl yapılan sınavlarda benzerlik göstermektedir. Bu dönem ehliyet sınavı ne zaman hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ehliyet sınavına katılım sağlayacak sürücü adaylarını 50 sorudan oluşan bir test beklemekte. Bu soruların 35 tanesine doğru yanıt vererek 70 ve üstü puan alan her aday sınavı geçmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar bir sonraki aşamada gerçekleşecek olan direksiyon sınavını beklemeye geçecekler. Direksiyon sınavı, yazılı sınavdan 15-20 gün sonra gerçekleşir. Geçmiş yıllarda çıkan Ehliyet sınav sorularını inceleyen bazı sürücü adayları, gerçekleşecek olan sınavda başarı oranını artırmayı hedefliyor. İnternet sitemiz üzerinden geçmiş yıllarda çıkan trafik, il yardım, motor ve trafik adabı sorularını inceleyerek sizde başarı oranınızı artırabilirsiniz.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Ehliyet Sınav Soruları

MEB ehliyet sınav soruları her yıl yapılan sınavlarda benzerlik göstermektedir. Sürücü adayları Geçmiş ehliyet sınav sorularını çözerek deneyim kazanmaktadır. Ayrıca psikolojik olarak sınava hazırlanmakta geçmiş soruları çözmekten geçmektedir.

Yazılı sınavı geçen adaylar sonrasında direksiyon sınavına katılırlar. Sınav esnasında sürücü adayına, direksiyon kursu veren eğitmen ve MEB’in görevlendirdiği iki görevli eşlik etmektedir. Yaklaşık 5-10 dakika kadar süren direksiyon testinden sonra sürücü adayının aracı doğru park etme kabiliyetine bakılacaktır. Direksiyon sınavından da başarı ile geçen sürücü adayları, stajyer sürücü olmaya hak kazanacaktır. Stajyer sürücü olma süresi 2 yıldır. 2 yıl sonunda 75 ceza puanı alınmadığı taktirde normal sürücü statüsüne geçilir. 75 ceza puanı alan stajyer sürücüler ise yeniden ehliyet almak için sınava tabi tutulacaktır.

İki sınavı da başarıyla tamamlayan adaylar, belirlenen bankalara ehliyet harçlarını yatırdıktan sona nüfus müdürlüğüne gider ve ehliyet için müracaatta bulunurlar. Gerekli evrak ve belgeleri sürücü adaylarından teslim alan nüfus müdürlükleri, ehliyet teslimini kargo aracılığı ile müdürlükte kayıtlı olan adrese yapmaktadır.

EHLİYET SINAV KONULARI

Ehliyet yazılı sınavında toplam 50 soru soruluyor. Bu soruların;

*27'si trafik

*13'ü ilkyardım

*10'u motor konularından oluşuyor.

EHLİYET SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

B sınıfı ehliyet sınavından geçmek için 100 üzerinden en az 70 puan almanız gerekir. Sınavda 50 soru sorulur ve her soru 2 puandır. 70 puan için en az 35 doğru cevap vermek yeterlidir. (35 doğru x 2 puan = 70 puan.)

EHLİYET SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

EHLİYET YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

EHLİYET SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NASIL AÇIKLANIR?

Ehliyet Sınav sonuçlarının bildirilmesi MEB resmi sayfasından yapılmaktadır. Sınav sonuçları, //www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

Ehliyet Almak için Yaş Şartları Nelerdir?

Ehliyet alabilmek için gerekli yaş sınırlamaları şu şekilde:

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler istenen minimum yaş sınırı 16.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetler için 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmekte.

A sınıfı için istenen ehliyet yaşı 20.

C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21.

D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.

Ehliyet Alırken Beklenen Deneyim Şartları Nelerdir?

Alırken değil ama ehliyet yükseltirken sürücülerden belirli bir deneyim seviyesi beklenir. Farklı ehliyetler için istenilen deneyim şartları şöyle:

A sınıfı ehliyet almak istiyorsanız en az iki yıllık A2 ehliyeti deneyiminiz olmalı. Bu madde içerisinde ek bir durum da mevcut. A sınıfı ehliyet almayı düşünüyorsanız ve 24 yaşınızı tamamlamışsanız deneyim şartı otomatikman devre dışı kalıyor.

C1, C, D1 ve D sınıfı ehliyet almak istiyorsanız en az B sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekiyor.

BE sınıfı ehliyet almayı düşünenler, halihazırda B sınıfı ehliyete sahip olmalı.

CE sınıfı ehliyet almak istiyorsanız C sınıfı ehliyete sahip olmanız isteniyor.

C1E sınıfı ehliyet almayı düşünüyorsanız CE sınıfı ehliyetiniz olmalısınız.

DE sınıfı ehliyet almak için istenilen deneyim şartı, D sınıfı ehliyete sahip olmak.

D1E sınıfı ehliyet almak istiyorsanız halihazırda DE sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekiyor.

Ehliyet Almak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Karayolları Trafik Yönetmeliğine bağlı olarak ehliyet almayı düşünen sürücü adaylarının en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.

Sürücü kursunuz, kayıt yaptırırken sizden ilkokul diplomasını talep edecektir. Ehliyet alma sürecini tamamladıktan sonra ehliyet çıkarmak için başvuru yaparken tamamlamanız gereken belg eler arasında da ilkokul diplomanız yer alır.

Ehliyet Almak İçin İstenilen Sağlık Şartları Nelerdir?

Karayolları Trafik Yönetmeliğine bağlı olarak her sürücünün belirli sağlık şartlarını taşıması gerekiyor. Sürücü kursuna başlarken ve ehliyet belgesi için başvuru işlemlerinde, belirli kurumlardan aldığınız sağlık raporunu teslim edersiniz. Ehliyet yenileme işlemlerinde de güncel sağlık raporu belgesi istenir. Ehliyet alırken gereken sağlık raporunu alabileceğiniz kurumlar şöyle:

Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri (devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri tıp fakülteleri)

Aile sağlığı merkezleri (aile hekimleri)

Sağlık Bakanlığından ruhsatlı özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel muayenehaneler

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar?

2018 yılı itibariyle ehliyet için sağlık raporu ücretleri şu şekilde:

Ehliyet için sağlık belgesini aile hekimlerinden ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz.

Devlet hastanelerinde tek hekim raporu 50 TL, sağlık kurulu raporu ise 200 TL olarak ücretlendirilir.

Eğitim ve araştırma hastanelerinden ya da üniversite hastanelerinden ehliyet için sağlık belgesi talep ederseniz tek hekim için 75 TL, sağlık kurul raporu için 300 TL ödersiniz.