Ehliyet sınavı yarın saat kaçta yapılacak MEB 20 Ekim Ehliyet sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır

Ehliyet sınavı yarın saat kaçta yapılacak? MEB 20 Ekim 2018/MTSKS Ehliyet sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Ehliyet sınavına girecek sürücü adayları tarafından internette en çok aranan konular arasında yerini alan sınav saati ve sınav giriş yerleri ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Yarın yapılacak olan ehliyet sınavı öncesinde sürücü adayları gerekli şart ve kuralları haberimizden öğrenebilirler. 2018 yılı ehliyet sınavlarının dördüncüsü 20 Ekim’de yapılacak. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak ve direksiyon sınavına girecek. Adaylar sınav giriş belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden veya sürücü kurslarından alabilecek. 2018 yılı son ehliyet sınavı da 22 Aralık’ta yapılacak. 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri ehliyet sınavı ile ilgili son gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirler..

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde yer alan bilgilere göre Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4, 20 Ekim 2018'de saat 14.00'te yapılacak. Sınav sonuçları ise kısa süre içinde açıklanacak.

EHLİYET 2018 MEB SINAV TAKVİMİ

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)



2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)



2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.



EHLİYET SINAVINA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?



19 Ekim cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavına giriş belgesi sürücü kursları tarafından onaylatılıp adaylara verilmektedir. Giriş belgesini sürücü kurslarından temin edebilirsiniz. ehliyet sınavına girecek olan adaylar ayrıca e- devlet web adresinden ehiyet sınavı giriş yerlerini öğrenebilir.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.



EHLİYET SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?



Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?



Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?



A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.



B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.



A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak



C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak



Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.



Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

2018 EHLİYET SINAVI BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?



Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar. Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.

E SINAV DÖNEMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erecek, adaylar soruları bilgisayar üzerinde yanıtlayacak.



AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, pilot uygulama olarak 28 ildeki 32 e-sınav salonunda gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının, bu yıl sonuna kadar 81 ilde yapılması sağlanacak.



Daha önce Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Eskişehir, Bursa, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Balıkesir, Denizli, Düzce, Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ'da bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçmesiyle 2018'den itibaren motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması uygulaması sona erecek.

Yurt geneline yaygınlaştırılacak e-sınav salonlarında, yılda 4 milyon 298 bin 770 adayın sınava girmesi öngörülüyor.



Adaylar, yeni uygulamayla elektronik ortamda görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacak.

Hatalar en aza inecek



E-sınav uygulaması sayesinde, adaylar randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek, sınav bitiminde sonuçlarını hemen öğrenebilecek.



Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak.



E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak

Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.