5 Ekim 2021 Salı 12:31 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 12:31

YKS'de ek tercihle bir okula yerleşen öğrenciler, ek tercih için KYK yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından Ekim'in 1'inde açıklandı. Ek yerleştirme ile herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. KYK, konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Peki Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman?

EK TERCİH KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Ek tercihle yerleşenler için KYK'dan yurt başvuru açıklaması yapıldı.

Ek tercihle yerleşenler için KYK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak."

EK TERCİHLE YERLEŞENLER İÇİN KYK BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Ek tercih KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihler açıklandığında yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Sağlık Bakanlığının COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırladığı Çalışma Rehberi çerçevesinde tüm önlemlerin alındığı, yatakhanelerde kalacak öğrenci sayısının oda kapasitesine en uygun olacak şekilde ayarlandığı yurtlar, başvurusu kabul edilen gençlere ev sahipliği yapacak.

YEDEK YERLEŞTIRMELER DEVAM EDECEK

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK EK TERCİH BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları geçen yıl kasım ayında başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.