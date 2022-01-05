EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS kaç yılda bir yapılır?

5 Ocak 2022 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:50

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Yerleştirme işlemlerinin başlayacak olmasıyla birlikte EKPSS'nin kaç yılda bir yapıldığı da merak konusu oldu. EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen adayların, 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Peki EKPSS kaç yılda bir yapılır? EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EKPSS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27.01.2022 - 15.02.2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav ise 24.04.2022 tarihinde yapılacak.

EKPSS KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS), iki yılda bir yapılmakta olup, EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak engelli personel için EKPSS tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

EKPSS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ÖSYM, EKPSS tercih kılavuzunu yayımladı. 5 Ocak 2022 tarihinde başlayan EKPSS tercihleri, 14.01.2022 günü saat 23:59'a kadar devam edecek.

EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen adayların, 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

EKPSS başvuru ne zaman? ÖSYM eKPSS tercih kılavuzu 2022

Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engeli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Aynı zamanda E-KPSS nedir diye düşünüldüğünde engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır.

Beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması ile sınava hak tanınmaktadır.

E-KPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.