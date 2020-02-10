10.02.2020 12:40 - Güncelleme: 10.02.2020 12:40

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvurularının tamamlanmasına kısa süre kala gözler ÖSYM'nin sınav takvimine çevrilmiş durumda. Sınava katılacak olan adaylar 12 Şubat'ta sona erecek başvurular için ücret ödeme işlemlerini son gün olan 13 Şubat'a kadar yapabilecekler. Tüm adaylar EKPSS başvuru ücreti 2020 ne kadar? EKPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Sınav başvurusunda bulunacak olan adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yapabilecekler. EKPSS başvurusuna dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

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EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

EKPSS sınav ücreti : 120,00 tl (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 120,00 tl’dir. 35,00 tl aday tarafından 24 ocak-13 şubat 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır 85,00 tl ise aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabına yatırılacaktır.)

Kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti : 20,00 tl (bu ücret, aday tarafından 28 nisan-13 mayıs 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır.)

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS veya kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde (EKPSS için 24 Ocak-12 Şubat 2020, kura için 28 Nisan-12 Mayıs 2020) ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

EKPSS ŞARTLARI NEDİR?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar. EKPSS ile ilgili merak edilen diğer şartlar, Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu şekilde yanıtlanıyor:

1- EKPSS sınavına girebilmek için eğitim düzeyi şartı var mıdır?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

2- EKPSS kadroları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?

Atama kadroları Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

3- EKPSS sınavında hangi kurumlara atama yapılmaktadır?

Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır.

4- EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?

EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).

Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

EKPSS HAKKINDA

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir