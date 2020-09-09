09 Eylül 2020 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 14:32

EKPSS ertelendi mi? sorusu engelli memur adaylarının cevabını araştırdığı konuların başında geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 EKPSS başvuruları 24 Ocak - 12 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Kura başvuruları için ise 13-26 Ekim tarihleri belirtilmişti. Ancak ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile 2020 EKPSS'nin ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihlerde değişikliğe gidildiği bildirildi. Peki, EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

EKPSS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM milyonları ilgilendiren bir açıklama yaptı. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan EKPSS’nin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıklaması.

2020 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

ÖSYM'den yapılan EKPSS açıklamasında;

'Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.' denildi.

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıklaması doğrultusunda, 2020 EKPSS kura başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kura geç başvuru tarihi ise 10-11 Kasım 2020 olacağı bildirildi.

EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 EKPSS kuraya katılacaklar için başvuru ücreti 20,00 TL olarak belirlendi.

EKPSS/kura başvuru işlemini yapan adaylar (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar, cezaevinden başvuran tutuklu/hükümlü adaylar, yurt dışından başvuranlar dâhil), kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklar.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internetbankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

EKPSS'DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

EKPSS PUAN TÜRÜ GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

EKPSSP1 (Ortaöğretim Düzeyi) 0,50 0,50

EKPSSP2 (Ön Lisans Düzeyi) 0,50 0,50

EKPSSP3 (Lisans Düzeyi) 0,50 0,50