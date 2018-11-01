EKPSS ile memur alımı tercihleri ne zaman yapılacak ÖSYM EKPSS 2018 atamaları ne zaman

EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018/2 engelli memur ataması ne zaman? EKPSS 2018 atamaları ne zaman? EKPSS memur atama başvuruları hangi tarihte? 2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler, EKPSS tercihlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. EKPSS tercihlerine yönelik beklenti içinde olan vatandaşlar, tarih araştırması yapıyor. ÖSYM, EKPSS branş bazında sıralamaları sınavdan 6 ay sonra açıklad. EKPSS 2018 atamaları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

EKPSS branş sıralamasının ÖSYM tarafından yayımlamasıyla birlikte, EKPSS tercihleri ve engelli memur atamasına yönelik araştırmalar hız kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, söz konusu tercihler ve atamalar için bilgi almak adına yoğun şekilde sorgulama yapıyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri tercih yapmış ve bu tercihlerin sonucu 4 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştı.



Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak'ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu yerleştirme işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.



EKPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI

2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, saat 15:30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.



Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 26.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Lisans mezunu 1897 aday tercih yaptı, 1100 kontenjan ayrıldı 854 aday yerleştirildi ve 246 kontenjan boş kaldı. Önlisans mezunu 4211 aday tercih yaptı 531 kontenjan ayrıldı 465 aday yerleştirildi ve 66 kontenjan boş kaldı. Ortaöğretim mezunu 23178 aday tercih yaptı 540 kontenjan ayrıldı 502 aday yerleştirildi ve 38 kontenjan boş kaldı.



EKPSS 2. Yerleştirmelerde Lisans düzeyinden 1.348, Önlisans düzeyinden 507, Lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2.545 kadroya atama yapıldı.

Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.



Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016 veya 2018 EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istenecek.



Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak.

2018/1 EKPSS/Kura Töreninde konuşma yapan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu '' Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile Aralık ayında yeniden EKPSS ile atama yapılacak'' dediğini biliyoruz. Konu ile ilgili yeni bir resmi açıklama yok. EKPSS ile yeni yapılacak atamalar ile ilgili yeni gelişmeler olması halinde haberimizdeki yerini alacaktır.

EKPSS NEDİR?



"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?



2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir.



EKPSS İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?



Kuraya girecek engelli memur adaylarının:



1.İlkokul,



2.Ortaokul,



3.İlköğretim,



4.Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu,



mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olması gerekir.



Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresi için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.