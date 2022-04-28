EKPSS kura başvuruları başladı.ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda başvuru ücreti ise 25 TL olarak belirlendi. EKPSS kura başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Peki EKPSS kura başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS Kura başvuru 2022 ekranı ve başvuru tarihleri

EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

EKPSS kurasına katılmak isteyen adayların başvuruları 28 Nisan-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır. (Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 7-8 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır.)

2022 EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 17.05.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

2020 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerlidir. 2020-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri taktirde 2022 EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir.

EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS başvuru ücreti olarak 25 lira olarak belirlendi.

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28.04.2022– 18.05.2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır.

Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18.05.2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.