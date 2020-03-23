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Eğitim

EKPSS ne zaman yapılacak? İşte ertelenen EKPSS 2020'nin yeni tarihi

Koronavirüs (Corona virüs - Covid-19) salgın tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen EKPSS 2020'nin yapılacağı tarih belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EKPSS tarihini açıkladı. EKPSS'ye girecek olan memur adayları sınavın ertelenmesinden sonra EKPSS 2020 ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını arıyordu. Gelen son dakika haberine göre bugün açıklanan kararla ertelenen EKPSS'nin yeni tarihi belli oldu. İşte EKPSS ile ilgili merak edilenler..

23 Mart 2020 Pazartesi  17:13 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:13
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Tüm dünyaya yayılıp ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) yapılacağı tarihi açıkladı. Binlerce memur adayının engelli istihdamı için açılan bu sınavla memur olması bekleniyor. İşte merak edilen EKPSS 2020'nin yapılacağı tarih...

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yeni corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, söz konusu ertelemenin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı.

SINAVIN İÇERİĞİ DEĞİŞMEYECEK

Selçuk, “Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Sınavda, engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını da kaydeden Bakan Selçuk, adayların engel gruplarına göre Genel Engelli Testi, İşitme Engelli Testi ve Zihinsel Engelli Testi olmak üzere 3 ayrı test uygulanacağını ifade etti.

YARDIMCI METARYELLER SAĞLANACAK

Sınavda, az gören adayların isteği doğrultusunda 16 ve 18 punto soru kitapçığı, soru kitapçığını okuyamayan ya da cevap kâğıdı işaretlemekte zorluk çeken görme engelliler, CP hastaları ve zihinsel engelliler için okuyucu/işaretleyici yardımı verileceğini de kaydeden Selçuk; “Tekerlekli sandalye kullanıcısı adayların erişilebilir sınav merkezlerinde sınava girmesi sağlanacak” dedi.

İlk kez 2012 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve kura usulü yerleştirmeler ile toplam 11 yerleştirme döneminde 36 bin 850 engelli bireyin kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerinin yapıldığını anımsatan Selçuk, “2002 yılında 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli memur sayısı, bugün yaklaşık 11 katına çıkarak 56 bin 402’ye yükseldi.” diye konuştu.

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